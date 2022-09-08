نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعة ابل الجديدة ٢٠٢٢ كم سعرها؟ وأهم مميزات Apple Watch Ultra في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعة ابل الجديدة Apple Watch Ultra أصبحت الآن هي حديث الجميع سواء فيما يخص مميزات هذه الساعة الذكية أو سعرها ؛ لا سيما أن شركة ابل معروفه بمدى جوده منتجاتها وتميزها عن أي منتجات أخرى ودائمًا ما تبهر عملاءها مواصفاتها مميزات خيالية مذهلة وفيما يلي توضيح لكل ما يخص ساعة ابل الجديده وسعرها في الأسواق حاليًا بالتفصيل.

مواصفات ساعة ابل الجديدة

من أهم مواصفات ساعة أبل الجديدة الاحترافية Apple Watch Ultra ، ما يلي:

تأتي الساعة بهيكل خارجي مصنوع من مادة التيتانيوم.

تتيح للمستخدم قدر أعلى من التحكم في الساعة يختلف بشكل ملحوظ جًا عن الإصدار العادي الساعة ، حيث تم تزويدها بزر اضافي لتلبية هذا الغرض.

تتمتع ساعة أبل الاحترافية ألترا ؛ بوجود بطارية قوية للغاية لدقد لا تتطلب الشحن مرة أخرى سوى بعد حوالي ٣٦ ساعة استخدام ، وعند ضبط الساعة على وضع حفظ الطاقة وتحسين البطارية ،فقد تستمر لمدة تصل إلى ٦٠ ساعة.

تم تزويد أبل الترا واتش الجديدة بشريحة چي پي إس GPS بمواصفات جديدة أيضًا.

هي اختيار مثالي جدًا للأشخاص الرياضيين ؛ حيث أنها تضم على سبيل المثال برنامج غوص جديد لم يتم تزويد الإصدار العادي به أيضًا.

يمكن من خلالها رصد ما ضربات القلب ، بالإضافة إلى إمكانية رصد الحركة والنشاط وعدد الخطوات وغيرها للمستخدم بمنتهى الدقة.

يوجد للساعة سوارات معصم أنيق ومتوافق في الوقت ذاته مع الطابع الرياضي لتلك الساعة الذكية. إلى جانب أنها تحتوي على بعض الكريستال الياقوت من الأمام مع شعار ابل.

كما يبلغ حجم ساعة Apple Watch Ultra حوالي ٤٩ ملليمتر.

كم سعر ساعة أبل الجديدة الترا واتش ٢٠٢٢ ؟

[$ 799] تم الإعلان رسميًا أيضًا عن سعر ساعة أبل الترا الجديدة في الأسواق عبر المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس بواسطة شركة أبل ، حيث قد أعلنت الشركة عن أن سعر الساعة سوف يبدأ من ٧٩٩ دولار أمريكي ، مما أن إطلاقها رسميًا في الأسواق سوف يكون في يوم الثالث والعشرين ٢٣ من شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري ٢٠٢٢م.