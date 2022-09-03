نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الجديد 1443 وخطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الجديد 1443 يبحث عنه جميع الطلاب بالمملكة بعد أن أصدرته منصة مدرستي لدراسة المواد عن بعد بعد جائحة كرونا لتفادى الازدحام والتكدس في الفصول أو الجامعات بين الطلاب والمعلمين والادرايين، كما أن يتم من خلال هدة المنصة التحصيل العلمي إلكترونيًا من خلال حل الواجبات وأداء الاختبارات ويتيح للمعلمين تقييم مستوى الطالب والتزامه بحضور الحصص الافتراضية والمشاركة في الأنشطة من خلال نظام الاستبيانات الإلكترونية ويتيح التواصل الفعال والمباشر بين المعلمين والطلاب، وبين أولياء الأمور والمعلمين وذلك بعد تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي الجديد 1443

قد أصدرت وزارة التعليم السعودي رابط منصة مدرستي لتسجيل الطلاب في المنصة للاستفادة من الدراسة وشرح مواد جميع المراحل الدراسية عن بعد وأيضا تم أضافه قناه خاصة بمنصة مدرستي للدرسة عن بعد ويقوم الطالب بحل الواجبات المدرسية عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

زيارة المنصة علي الأنترنت أو علي تطبيق الهاتف المحمول. يكتب الطالب اسم المستخدم ورقم السر للتسجيل في حسابة. بعد ذلك يقوم الطالب باختيار قائمة الواجبات المدرسية. يتم اختيار من قائمة الواجبات الواجب الذي يريد حلة. بعد ذلك يبدأ في حل الأسئلة ثم الضغط علي زر التسجيل.

استعادة كلمة مرور منصة مدرستي

التوجه إلى موقع منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية. ثم الضغط على نسيت كلمة السر والانتقال إلى الصفحة التالية. يتم طلب بيانات التواصل مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. يتم تلقي رسالة على البريد الإلكتروني برابط الدخول وتعديل كلمة المرور. وضع كلمة المرور القديمة ثم اختيار كلمة مرور جديدة ومطابقتها. استكمال الخطوات والحصول على كلمة المرور الجديدة.

خطوات إثبات الحضور في خطوات الدخول للدرس

بعد تسجيل الدخول يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لموقع منصة مدرستي. الضغط على اختيار جدولي. ظهور الجدول الدراسي اليومي ويتم الضغط على الحصة الافتراضية داخل الجدول وهي الحصة المراد حضورها. ثم الضغط على رابط الدرس المسجل لمشاهدة فيديو الحصة ليتم على الفور إشعار المعلم بحضورك للدرس المسجل. اذا كان حضور الحصة بشكل مباشر سيظهر لك الموقع رابط الدرس عقب الضغط على الحصة التي ترغب في حضورها. بعد الضغط على حضور الحصة الغير مسجلة سيتم نقلك إلى صفحة برنامج مايكروسوفت تميز الذي يجب أن يتم تحميله وتثبيته. وبعد تثبيت البرنامج اضغط على فتح تطبيق. يتم تسجيل الدخول للبرنامج على الفور. عقب تسجيل الدخول سيتم نقلك إلى صفحة الحصة الافتراضية والضغط على الانضمام. يتم الانتظار قليلاً حتى يقبل معلمك طلبك لحضور الحصة الافتراضية حيث سيتم إرسال إشعار له يفيد بطلب حضورك للحصة. ويمكن التواصل مباشرةً مع المعلم من خلال الضغط على الدردشة ويتم إدخال الرسالة ثم تضغط على خيار الإرسال.

طريقة الحضور والغياب في منصة مدرستي

يتم متابعة الدراسة إلكترونيًا من خلال منصة مدرستي، إلى إثبات الحضور الخاص بهم لمختلف الدروس التي يتم عقدها افتراضيًا من خلال المنصة قبل الدخول للفضل، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر هو إلزامي لجميع الطلاب، ويمكن إثبات الحضور وتسجيله لمختلف الطلاب الحضور عن بعد من خلال منصة مدرستي

الدخول على رابط منصة مدرستي الإلكترونية النقر على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت إدخال اسم المستخدم الخاص بحساب الطالب ثم النقر على خيار التالي إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب يلى ذلك النقر على خيار تسجيل الدخول لنقر على جدولي وتحديد اسم الدرس الذي ترغب في حضوره يتم النقر على اسم الدرس النقر على كلمة حضور الموضحة بجوار الدرس وبهذا تكون قد قمت بتسجيل حضورك.

طريقة حل الواجبات في منصة مدرستي