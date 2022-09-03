شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444 رابط تسجيل جديد sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نوضح شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444 الواجب توافرها للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بعد الإعلان عنها رسمياً من جانب الوزارة، حيث هناك بعض الشروط الواجب استيفائها للحصول على دعم برنامج الضمان المطور، ولم يفرق النظام الجديد بين المرأة المتزوجة والعزباء، فكلاهن تتم إضافتهن في النظام “تابع” لعائل الأسرة، ولكن هناك حالة يمكن تسجيلها كعائل أسرة سيتم التعرف عليها من خلال المقال.

ولكن يجب العلم أن هناك فارق بين المرأة المطلقة ولديها ابن أو أكثر وبين المتزوجة والمطلقة التي ليس لديها أبناء، وسيتم توضيح كافة الحالات المذكورة من خلال المقال، كما يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي، والإطلاع على شروط أو معايير الاستحقاق الواجب انطباقها على شخص وحالة المتقدم وأسرته، كما يمكنكم أيضاً التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة المعتمدة من جانب الوزارة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأكدت على أن المرأة المتزوجة يتم إضافتها تابع لرب الأسرة أو لزوجها وتحصل على المبلغ المقرر للتابع وفق جدول استحقاق الضمان المطور.

وقد أكدت الوزارة على أن شروط الضمان الاجتماعي الجديد هي شروطاً عامة تنطبق على كافة المتقدمين، ومن ترغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة للمتزوجة وغيرها من الفئات الأخرى، يمكن ذلك من خلال النقاط التالية:

أن تقيم إقامة دائمة في المملكة على مدار عام سابق على تاريخ تقديم الطلب. أن تكون سعودية الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). أن يقل دخل الأسرة الشهري المحتسب عن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي المطور وهو (1100 ريال لعائل الأسرة + 550 ريال لكل تابع). استيفاء متطلبات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة، وألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات أو ممتلكات عالية القيمة. عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

أوجب برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد على المتزوجة التي يتم تسجيلها تابع لعائل الأسرة ويتعدى عمرها سن الثمانية عشر عام، أن تقوم بتسجيل حساب جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للقبول والموافقة على الارتباط كونها تابع لزوجها، إلى جانب إكمال البيانات المطلوبة، وهذه الخطوة هامة لاكتمال إضافتها كتابع في الملف الموحد للعائل للحصول على المعاش.

ولم يحدد نظام الضمان المطور شروطاً خاصة بالمرأة المتزوجة فقط، وإنما هي شروط عامة يجب انطباقها على كافة المتقدمين على الضمان الاجتماعي الجديد، ولكن أوجب نظام الضمان الاجتماعي المطور على الزوجة الراغبة في التقديم على الضمان بنظامه المطور أن تتحقق بشكل مبدئي من توافر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة بعد تطوير النظام.

إلى جانب عدم إغفال إضافة أحد التابعين كالزوج أو أحد الأبناء، حيث ظهرت العديد من الحالات التي تقدمت فيها الزوجة للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، ولم يقوموا بإضافة الزوج في الملف الموحد حتى لا يتم الكشف عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه الزوج.

ففي حال تم الإفصاح عن راتب الزوج سيكون الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة قد تجاوز الحد المانع للضمان المطور، وهذا سبب رئيسي لعدم القبول في البرنامج، لذلك تقوم الزوجة بالتسجيل لها ولأبنائها دون إضافة الزوج، وهنا أقرت الوزارة عقوبة على المخالف بالغرامة 10000 ريال أو السجن لمدة عام أو بكلاهما معاً.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

نود بداية توضيح أن نظام الضمان الاجتماعي المطور تم وضع معايير استحقاق جديدة له تختلف عن الموجودة بالنظام السابق، حيث كان في البرنامج القديم يعتمد على السن والحالة الاجتماعية وغيرهم من الأمور التي لم تعد موجودة في النظام المطور بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

فبعد تطوير البرنامج أصبح ينظر فقط للحالة المادية للأسرة أو الفرد المستقل لتحقيق الهدف الذي أطلق من أجله وهو توفير حياة لائقة بكافة الفئات المجتمعية الأشد حاجة للمال من خلال تقديم دعم مالي يتم تحويله للحساب البنكي مباشرةً.

ويتاح التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديدة أمام جميع المواطنين ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق ومن لم ينطبق عليهم أيضاً، ثم يتم دراسة الحالة المتقدمة من قبل الجهة المختصة والتحقق من البيانات المدخلة ومدى تطابقها مع الجهات ذات العلاقة، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء مستخدم جديد على المنصة أولاً، ومن خلاله يمكن التقديم على الضمان المطور.

كما يمكن من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديد أيضاً الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان أو الإطلاع على حالة الطلب من أيقونة الطلبات أو الإطلاع على الدفعات المالية لمن تم صدور قرار الأهلية النهائي لهم من جانب الجهة المختصة، فمن ترغب في الحصول على رابط التقديم على الضمان المطور الرسمي، يمكنها ذلك من خلال التالي:

رابط منصة الدعم لتسجيل ضمان اجتماعي جديد (sbis.hrsd.gov.sa).

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1444؟

يعتبر سؤال كيف أسجل قي الضمان الجديد المطور من أكثر الأسئلة التي وردتنا منذ انطلاق برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد تطويره، حيث يرغب الجميع في معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد إجراء التحديثات والتطويرات على شروطه ومعايير استحقاقه، لذلك قمنا بإيضاح مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي بالنقاط التالية:

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع رابط المنصة الرسمي المرفق. أنقر على تسجيل جديد بالصفحة الرئيسية. إدخال البيانات التالية (الهوية – تاريخ الميلاد – الجوال – إنشاء كلمة المرور). التأشير في مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم “تسجيل”. كتابة رمز التوثيق المرسل على جوالك لتوثيقه وربطه بالحساب. إدخال الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول. الذهاب إلى الملف الموحد لتعبئة المعلومات التالية (البيانات الشخصية والسكن والدخل والتابعين والتعليم والعمالة والتراخيص والممتلكات)، ثم تأكيد المعلومات. تكوين منزل باختيار نوع الوحدة السكنية (مستأجر – مملوك) وإدخال البيانات المطلوبة. اختيار “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم الضغط على تقديم. اختيار المنازل التي ترغب في شمولها بالطلب المقدم. إسناد التابعين لديك في المنزل المناسب.

وفي حال تعدد الأسر للعائل، فيمكن إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، وبعد ذلك يتم الإطلاع على الإقرار والموافقة عليه بالتأشير في المربع، ثم الضغط على زر “تقديم”، ومن ترغب في الإطلاع على طريقة التقديم في البرنامج لمن ينطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444، يمكنها ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

ينبغي على كل متقدم التأكد من انطباق شروط التقديم على الضمان قبل البدء في تعبئة الملف الموحد حتى لا يتم استبعاده ورفضه، حيث أكدت الوزارة على أنه في حال كانت حالة الطلب “غير مؤهل”، فلن يتم إعادة التقييم مرة أخرى لمطابقة ضوابط الأهلية مستقبلاً، فعند الرغبة في التقديم يجب النقر على زر إعادة التقديم بعد تصحيح وتفادي كافة أسباب عدم الأهلية الموضحة للمتقدم بملفه عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وفي حال تم التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي بنجاح، وأصدرت اللجنة المختصة بدراسة الطلب قرارها بعدم التأهل في البرنامج أو كان المبلغ المودع في حساب المستفيد أقل من المبلغ المستحق وفق جدول الضمان الاجتماعي المتضمن الحد المانع والحد الأعلى، فيتاح أمامه إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بالنتيجة، وبعد تقديم الاعتراض تتم دراسة الطلب خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تقديمه.

وبعد عرض شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة بالمقال، وطريقة التسجيل في البرنامج، يمكنكم الآن التعرف على طريقة حساب الضمان، والحصول على رقم الضمان الموحد للتواصل مع الدعم الفني، ومعرفة الحد الأعلى للضمان المقرر الحصول حال صدور قرار الأهلية والاستحقاق بشكل نهائي، إلى جانب معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية لمن صدرت لهم نتائج الأهلية والاستحقاق من خلال ثقفني.

كيف أعرف إني مقبول من الضمان الاجتماعي المطور

بعد تحقق المتقدم من شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444، يتم التسجيل في البرنامج من خلال منصة الدعم، ومن ثم انتظار فترة الدراسة التي قد تصل إلى خمسة وخمسون يوماً تقريباً، وبعد انتهاء اللجنة المختصة من دراسة الطلب الجديد، فيتم إشعار المتقدم بالنتيجة من خلال رسالة نصية على الجوال المسجل بالنظام.

كما يتاح التعرف على نتيجة الأهلية والاستحقاق عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي بواسطة تعبئة بيانات الدخول أو من خلال بوابة نفاذ، ومن ثم الذهاب إلى برامج الدعم الخاصة بي، ثم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي، وسيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بك من خلال أيقونة الطلبات لمعرفة حالة الطلب هل المتقدم مؤهلاً أم غير مؤهل أم أنه لم تتم دراسة الأهلية بعد.

ويجب العلم أنه عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لزوجة المواطن، فتظهر مشكلة الجنسية على تسجيل حساب جديد في منصة الدعم، وهنا أوضحت الموارد البشرية بأنه بجب على زوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء من الجنسية عن طريق الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو عن طريق زيارة أقرب مكتب ضمان اجتماعي لرفع طلب الاستثناء من الجنسية.

عقوبة امتناع العائل عن صرف المعاش على أسرته

هناك بعض الحالات التي تشكو من عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي على الزوجات والأبناء، وهنا يجب العلم أن الوزارة لم تغفل مثل هذه الحالات، ففي حال كان التابع يسكن في نفس المنزل مع العائل، ولم يلتزم رب الأسرة “المستفيد الرئيسي” بالإنفاق على متطلبات الأسرة واحتياجاتها الرئيسية، فهذه تعتبر مخالفة لنظام الضمان الاجتماعي وتستوجب العقوبة.

وجاري العمل من جانب الموارد البشرية على إعداد تقارير دورية للكشف عن الحالات المشابهة لذلك، كما يجب على التابع إبلاغ الوزارة من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911 عند امتناع رب الأسرة عن الإنفاق على أفراد أسرته، وفي كلتا الحالتين ستقوم الوزارة بتعيين عائل أخر حال ثبوت ذلك لها.

ومن ثم إحالة العائل السابق للجهة المختصة من أجل استكمال الإجراءات النظامية في شأنه، ومن يرغب في التعرف على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظف 1443، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- يوم الاثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر رمضان لعام 1443هـ أمر ملكي كريم بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا العام، وذلك بعد الترقب الكبير من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المودعة ضمن مكرمة الضمان الاجتماعي ما يزيد عن ملياري ريال سعودي لمستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، حيث يحصل كل عائل أسرة على مبلغ 1000 ريال، بينما يحصل كل تابع على 500 ريال، ومن المقرر حصول كافة المؤهلين بالدفعة الخامسة على مبالغ معونة شهر رمضان المودعة بأمر ملكي.

الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الحاليين

أكد برنامج الضمان الاجتماعي المطور على إعطاء المستفيدين الحاليين وفق النظام القديم للضمان مهلة ستة أشهر للتسجيل في المنصة الجديدة، وذلك بعد أن أعلنت عن نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم، وقد بدأت المدة المشار إليها منذ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بمنتصف نوفمبر من العام الماضي، وبعد ذلك تم الإعلان رسمياً عن تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور للمسجلين في نظام الضمان الاجتماعي القديم.

وبذلك أصبح موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (يوم الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م)، حيث امتدت فترة التقديم على الضمان الاجتماعي لمدة خمسة أشهر إضافية جديدة، وأكدت الوزارة على تقديم المساعدة والتواصل مع من تعذر تسجيلهم في منصة الضمان الاجتماعي عن طريق النت، حيث تتابع عملية التسجيل والانتقال لهم حتى الانتهاء من التقديم.

ومن جانبها أكدت أيضاً على أنه لن يتم نقلهم بشكل تلقائي إلى منصة الضمان المطور، ويرجع السبب في عدم وجود انتقال تلقائي إلى اختلاف البيانات المطلوبة في الملف الموحد للضمان الاجتماعي الجديد عن نظام الضمان الاجتماعي القديم، لذلك يتوجب عليهم القيام بإنشاء حساب جديد والتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم دراسة استحقاقهم وفق الآلية المطورة الجديدة، وليس بالضرورة أن يصدر في شأنهم قرار القبول.

فمن الممكن أن يصدر لهم قرار الرفض بعد الدراسة لتوافر أي سبب من أسباب عدم التأهل، ومن يرغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وغيرها من المتقدمين، يمكنه ذلك من خلال المقال، ويجب العلم أنه لن يتم إسقاطهم من الضمان الاجتماعي حتى بعد انتهاء التسجيل في منصة الدعم الجديدة، فخلال فترة دراسة الطلب لن ينقطع المعاش عن المتقدمين.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

في ظل ترقب المتقدمين على الضمان الاجتماعي الجديد إعلان الوزارة عن إصدار دفعة جديدة من المؤهلين خلال الأيام الجارية، فقد أصدرت الوزارة نتائج أهلية الدفعة السادسة الخاصة بشهر مايو الجاري يوم الثلاثاء بتاريخ الثاني والعشرون من شهر شوال 1443هـ، حيث أصبح بإمكان المتقدمين الجدد أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بالدفعات الخمس السابقة الإطلاع على حالة الطلب الخاص بهم.

وذلك للتعرف على ما إذا كان مؤهلاً بالدفعة السادسة أم غير مؤهل أم لم يتم دراسة الأهلية مسبقاً، كما بدأت المبالغ المستحقة للمؤهلين في الظهور بالدفعات المالية عبر موقع الضمان المطور، ويجب الآن على كافة المتقدمات التحقق من انطباق شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة أو غيرها من الفئات الأخرى قبل البدء في تعبئة الملف الموحد.

ومع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق لتاريخ الأول من شهر يونيو لعام 2022م بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين أصحاب الطلبات المكتملة ممن تم التحقق من رقم الآيبان الخاص بهم بنجاح، علماً بأنه قد يتأخر الإيداع بعض الوقت على حسب البنك التابع له.

الضمان الاجتماعي المطور للزوجة

تتم متابعة حالة الطلب المقدم على الضمان الاجتماعي المطور من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالسجل المدني أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد نفاذ، ثم تعبئة بيانات حساب ابشر للمستفيد الرئيسي، وإدخال رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة، وسيتم التحويل لحساب المستفيد في موقع الضمان الاجتماعي الجديد للإطلاع على الطلبات.

وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على إتاحة تقديم الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور كعائل أسرة، ولكن يشترط لتسجيل الزوجة في الضمان أن تقوم بإضافة الزوج تابع لها في الملف الموحد، فالتسجيل بدون إضافة الزوج أو أحد الأبناء لوجود دخل لديهم قد يمنع من الاستحقاق يعد مخالفاً لأحكام نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

حيث يعتبر حصول الزوجة التي قامت بالتسجيل بدون زوجها وحصلت على المعاش بعد صدور قرار الأهلية حصولاً على أموال الزكاة بدون وجه حق، وقد دعا وكيل وزارة الضمان الاجتماعي مثل هذه الحالات بضرورة استرجاع الأموال التي حصلوا عليها من تلقاء أنفسهم حتى لا يتم تطبيق العقوبة المقررة من جانب النظام عليهم، ويجب قبل تعبئة الملف القيام بقراءة شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة الموضحة بالمقال.

سبب نقص معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444

أكدت الموارد البشرية على التحقق من أهلية المتقدمين والمستفيدين بالدفعات واحتساب قيمة الاستحقاق للمستفيد بشكل شهري، وبعد ذلك يتم تحديد القيمة بعد مراجعة مجموع الدخل الشهري المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم تقوم اللجنة بمطابقته مع البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعند التأكد من وجود نقص أو زيادة في راتب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد، فيمكن تقديم شكوى مالية خلال المدة المحددة عن طريق منصة الضمان الاجتماعي، مع مراعاة إضافة وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يمكن تحديد الزوجة واختيارها عائل أسرة، ومن ثم يتاح لها التقديم على الضمان المطور عبر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، وذلك عند وجود إيقاف خدمات للزوج، فهنا يمكن للمتزوجة التقديم على الضمان الاجتماعي وإضافة الزوج تابع لها، كما يمكن التسجيل من جانب أحد الأبناء ممن تعدى عمرهم 18 عام، وإضافة باقي المقيمين في الملف كتابعين له.

ويجب العلم أنه يتاح للأسرة اختيار وتحديد العائل، حيث يمكن أن تكون الزوجة هي العائل، وكذلك أيضاً يمكن أن يكون أحد الأبناء، ويتم تحديد ذلك عند تقديم الطلب في منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، وقد تم سحب طلبات الضمان المطور بشكل آلي لكافة المتقدمين أو المتقدمات دون إضافة الزوج أو الزوجة حتى وإن كانوا مؤهلين بالدفعات السابقة.

فمن سجل في الضمان الاجتماعي المطور بدون الزوجة، فتم سحب طلبه “منسحب”، ويجب عليهم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد التحقق من توافر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وغيرها بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت الموارد البشرية نتائج أهلية الدفعة التاسعة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يتاح في الوقت الحالي إمكانية الإطلاع على أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة هل تم التأهل أم الرفض، كما أودعت المبالغ المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي القديم ومستحقات الضمان المطور في الأول من شهر سبتمبر الجاري.