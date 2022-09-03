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عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية للدور الثاني 2022 والتي قامت وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من رفع أغلب المحافظات على الموقع الإلكتروني للنتائج، وقد قامت كل محافظة بإرسال لنتائج النهائية بكشوف الناجحين والراسبين في الدور الثاني إلى الموقع الرسمي للوزارة والتي قامت بدورها باعتمادها والرفع التدريجي لمدارس كل محافظة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

درجات المعدل وكيف يحصل الطلاب على درجة المساعدة

قامت أغلب المدارس باعتماد نتائج الدور الثاني بعد أن تم الانتهاء منها وإعطاء الطلاب درجات النجاح والمساعدة للذين تقترب درجاتهم من درجة النجاح، وحرصت الوزارة أن يتم إعطاء الطلاب خمسة درجات للمساعدة على كل معدل بعد مطالبات من الطلاب وأولياء الأمور أسوة بالعام الماضي، وذلك ليجتاز الطالب السنة الأخيرة من التعليم الأساسي إلى المرحلة الإعدادية.

[الرصافة والكرخ] نتائج السادس الابتدائي جميع المحافظات 2022 الدور الثاني الان عبر EpEdu.gov.Iq

وقد أنهى الطلاب اختبارات الدور الثاني في جميع المدارس الحكومية في كل محافظة من أكثر من أسبوعين، وشرعت جميع لجان التصحيح في الانتهاء من أوراق الدور الثاني بالرغم من الظروف الأمنية للبلاد، وتم انتهاء أغلب المدارس من رفع النتائج عبر رابط وزارة التربية والتعليم على أن يتم إعلان نتائج الطلاب تباعا بشكل غير مركزي.

هل نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي مركزية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدارس تقوم برفع النتائج عبر المنصة المركزية لنتائج الوزارة، وتقوم جميع المدارس في كل محافظة برفع النتائج لتظهر نتيجة المحافظة، على أن يتم إعلان نتائج الطلاب بشكل غير مركزي، أي تقوم كل محافظة برفع النتائج الخاصة بجميع مدارسها بشكل منفرد، ويتوقع أن يتم الانتهاء من رفع نتائج جميع المحافظات في خلال الايا القليلة المقبلة.

كيف يتم إضافة درجت المساعدة

يكون احتساب درجات المساعدة على النحو التالي:

يتم إضافة 5 درجات مساعدة للطالب الذي لم يبلغ درجة النجاح بدرجة 45 من اصل 100 درجة.

لا يتم الحصول على الدرجات الخمسة للحاصلين على أقل من 45 درجة.

كما لا يتم الحصول عليها للحاصلين على 51 درجة.

يكون الحصول على الخمس درجات على مجموع المعدل العام وليس على كل مادة.

ما هي المحافظات التي قامت برفع نتائج الدور الثاني

نتائج محافظة البصرة (جاري الرفع)

الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى (تم الرفع)

نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثانية (تم الرفع)

الدور الثاني محافظة صلاح الدين (جاري الرفع)

نتائج الطلاب محافظة ذي قار (جاري الرفع)

الدور الثاني محافظة ديالى (جاري الرفع)

نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى (جاري الرفع)

الدور الثاني محافظة بغداد (جاري الرفع)

نتائج السادس الابتدائي محافظة بابل (جاري الرفع)

بوابة وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

تقوم عدد من المواقع غير الرسمية، مثل نتائجنا والنجاح برفع النتائج عبر ملفات بأسماء الطلاب ورقم الجلوس، بينما يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج الاصح، والتي يتم الاستعلام عنها كالتالي: