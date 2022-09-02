مجموعة السبع تتفق على وضع سقف لسعر النفط والغاز من روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قال سوزوكى: "اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسى خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم"، حيث أكدت وزارات المالية فى دول مجموعة السبع عزمها حظر النقل البحرى للنفط والمنتجات النفطية الروسية، ما لم يتم شراؤها بالسعر المحدد.

كما فرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات على روسيا، بما فى ذلك حظر إمدادات الفحم والنفط، إلا أن انقطاع سلاسل التوريد الروسية أدى إلى زيادة حادة فى أسعار الوقود والغذاء فى أوروبا والولايات المتحدة.

وفى وقت سابق من اليوم، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، من تداعيات قيام مجموعة السبع بفرض سقف لسعر برميل النفط، قائلاً إن "الخطوة هذه ستؤدى إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير".