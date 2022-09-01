نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا وزارة التربية والتعليم ليبيا imtihanat.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا، بعد أن انتهت الامتحانات النهائية بدأ الطلاب الليبيين يبحثون عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا. والإعلان الرسمي عنها ستتكفل به منظومة الامتحانات، وقد بدأت عمليات التصحيح بعد ذلك مباشرة في جميع المحافظات الليبية، ويمكن الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعدادية 2022 ليبيا برقم الجلوس والقيد دور اول، وقد ذكر مدير المركز الوطني للامتحانات بأن موعد الإعلان عن النتائج سيكون مطلع شهر سبتمبر الحالي 2022، والجهة المسؤولة عنه هي وزارة التربية والتعليم ليبيا، وسيتمكن كل طالب قريبا من التعرف على نتيجته بعد انتهاء اللجان من الرصد والتحقق من الدرجات، وهذا من أجل ضمان حصول كل طالب على حقه، سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا imtihanat.com، تابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا

لا تزال نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ليبيا محل بحث في مختلف المناطق، وقد أعلن المركز الوطني للامتحانات بأن بأنه بعد أن تستلم الأوراق تمر بثلاث مراحل، قبل إعلان النتيجة من طرف وزارة التربية والتعليم ليبيا lybia results 2022، وسيتم التحقق من إجابات الطلاب من خلال الماسح الضوئي، ثم يتم تجميع كل درجات الطلاب، وللاستعلام عن النتيجة عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022 imtihanat.com من خلال ما يلي:

أولا: يجب على الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى موقع منظومة نتائج الامتحانات ليبيا

ثانيا: بعد الدخول إلى الواجهة الرئيسية للموقع، يتعين على المستعلم أن يكتب رقم الجلوس ورقم القيد في المكان المخصص له

ثالثا: سيجد أمامه أيقونة عرض الدرجات، وينقر عليها.

رابعا: أخيرا ستظهر له كل الدرجات التي حصل عليها في الامتحانات في جميع المواد الممتحن فيها.

نتيجة التاسع الاساسي ليبيا 2022

بخصوص إعلان وزارة التربية والتعليم ليبيا عن النتائج أعلن مدير مرك الوطني للامتحانات أحمد مسعود بأن النتائج قد تظهر يوم الفاتح من سبتمبر. بعد أن تم إتمام عمليات الرصد والتحقق من الدرجات، ونتيجة التاسع الأساسي ليبيا 2022 الدور الاول يمكن استخراجها بطريقة إلكترونية. كما وضحنا من قبل عبر موقع منظومة الامتحانات imtihanat.com، وقام الموظفين بجلب الأوراق من المراكز.

نتيجة الاعدادية 2022 ليبيا

من جهة أخرى صرح مدير المركز بأنه سيتم معالجة كل النواقص الموجودة في أوراق الطلاب الليبيين. فمثلا هناك أوراق تتعرض لتشوه بالمياه أو تتمزق قليلا. كما تم منح وقت كاف للمدارس لإدخال كل الدرجات لامتحانات الحاسوب والكتابة. ولن يقبل أي تأخير من طرف المدارس، وعليه فكل مدير مدرسة ملزم بالتقيد بالوقت الممنوح لهم لتجهيز النتائج في أقرب وقت للإعلان عنها رسميا.

لقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات النهائية في ليبيا حوالي 169148 طالب وطالبة وتم اختتامها في وقت سابق. وانتهت كل الإجراءات بخصوصها، وستعتمد النتائج في كل المحافظات الليبية دون استثناء. والتي نذكرها لكم: طرابلس، بنغازي، درنة، طبرق، تاجوراء، براك، قمينس، هون، جالو، الزنتان، الجفرة، مزدة، صبراتة، غريان. العقيلة، الزاوية، مصراتة، بني وليد، الحرف، نالوت، رأس حسن وغيرها.

بهذا نصل إلى نهاية مقال نتيجة الشهاده الاعداديه 2022 ليبيا، والذي ذكرنا لكم فيه بشكل مفصل طريقة التعرف على النتائج إلكترونيا. بعد اكتمال تجهيزها من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022 الدور الاول imtihanat.com.