العالم اليوم - مانشستر يونايتد يعير لاعب منتخب تونس لناد من الدرجة الثانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:20 صباحاً - انضم لاعب الوسط التونسي الدولي حنبعل المجبري من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف برمنغهام من المستوى الثاني (تشامبيون شيب)، على سبيل الاعارة لموسم واحد حسبما أعلن الموقع الرسمي للشياطين الحمر.

وكان حنبعل المجبري (19 عاما) الذي يستعدّ للمشاركة مع "نسور قرطاج" في نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في قطر، خاض أول مباراة رسمية له في صفوف اليونايتد في مايو عام 2021 ضد ولفرهامبتون، ثم مباراتين أخريين الموسم الماضي ضد ليفربول وكريستال بالاس.

كذلك تواجد المجبري ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد خلال جولة الفريق في تايلاند وأستراليا الصيف الحالي.

وعلّق المجبري على انتقاله إلى برمنغهام بقوله "سمعت أشياء طيبة من زملائي الذين لعبوا هنا من قبل، وبالتالي أنا جاهز للدفاع عن ألوان هذا النادي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".