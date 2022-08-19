نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب الدورة الأولى عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy أكثر ما يتم البحث عنه حاليا عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا. حيث من المنتظر أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة لجميع الأقسام العلمية والأدبية على مستوى مختلف مديرية التربية والتعليم بعد اكتمال عملية تصحيح الامتحانات والتدقيق الجيد في درجات الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه قبل رفعها بشكل رسمي على موقع وزارة التربية السوية للنتائج، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على أهم المراحل والخطوات التي يستطيع من خلالها طلاب سوريا الاستعلام عن نتيجة الباك وكشوفات نقاط بكالوريا دورة 2022 في سوريا بكل سهولة وبشكل إلكتروني فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

تحديث: أعلنت وزارة التربية السورية عن صدور نتائج الثانوية العامة في سوريا الدورة الثانية في التاسع عشرة من شهر أغسطس مساء اليوم الجمعة ، حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة وأوليائهم الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى المدارس، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة moed.gov.sy واتباع كافة الخطوات التي ذكرناها أدناه.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

ستعلن وزارة التربية السورية عن نتائج امتحانات الدورة الأولى للثانوية العامة 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب للسنة الدراسية الحالية لكل التخصصات والشعب في وقتها المحدد سابقا. يذكر أن الانتهاء من امتحانات إتمام الشهادة الثانوية الباك في سوريا سيكون يوم الثلاثاء الواحد والعشرون من شهر يونيو الحالي. على أن تبدأ مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات مباشرة قبل رفع النتائج عبر رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 moed.gov.sy.

منذ الانهاء شهادات التعليم الثانوي لجميع الفروع سواء العلمية أو الادبية، ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 موعد إعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، كما يعرف محرك البحث حاليا عمليات بحث مكثفة عن كيفه الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022، علما ان الوزارة لم تحدد الموعد الرسمي لنشر النتائج.

المحافظة حالة نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم دمشق تم الرفع حمص تم الرفع حماة تم الرفع السويداء تم الرفع كذلك محافظة درعا تم الرفع أيضا القنيطرة تم الرفع حلب تم الرفع اللاذقية تم الرفع باقي المحافظات السورية الأخرى تم الرفع

رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا

بغية تسهل الدراسة عن بعد والاستعلام عن نتائج الطلاب أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية العديد من المنصات والمواقع الإلكترونية. التي يمكن عبرها الدراسة عن بعد بكل سهولة وبشكل إلكتروني. كما يمكن الاطلاع على نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب. من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يقوم بها الطالب أو الولي وهو الدخول على موقع وزارة التربية السورية

الخطوة الموالية يجب الضغط على النتائج الامتحانية من الصفحة الرئيسية للموقع

ثالثا: نختار تبويب اختيار بكالوريا دورة 2022، ثم نضغط مباشرة على نتائج البكالوريا.

رابعا: حدد طريقة استعلام النتيجة بالاسم الثلاثي أم برقم الاكتتاب.

خامسا: يجب عليك اختيار القسم الذي تتبع له.

سادسا: كتابة جميع البيانات المطلوبة واضغط على عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الباك بكامل تفاصيلها مع إمكانية طباعتها.

كما يكنكم الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح خطوات معرفة نتائج البكالوريا بكل وضوح.

تصريح وزير التربية السوري بمجرد صدور نتائج البكالوريا التكميلية: اذ اكد الوزير ان نتائج الدورة الثانية لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2022 تم نشرها اليوم 19-08-2022 على الموقع الرسمي للوزارة، كما نذكركم بروابط نتائج البكالوريا التي يمكن من خلالها معرفة النتائج والمدرجة اعلى المقال.

أعزائي طلاب وطالبات شهادة البكالوريا في سوريا، إلى هنا نكون قد وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه للطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في سوريا الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم.