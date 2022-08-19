نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم الدورة الثانية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم الدورة الثانية، أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا حسب الاسم والمدرسة للعام الدراسي الحالية 2021-2022 عبر الموقع الرسمي للوزارة. فبعد الانتهاء من عملية تصحيح جميع المواد لطلبة البكالوريا السورية والتدقيق الجيد في درجات الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان. وقد تم الإعلان عن النتائج عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس ٧ تموز ٢٠٢٢. وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن كيفية الاطلاع عن نتائج الثانوية العامة 2022 برقم الاكتتاب في مختلف المحافظات السورية. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام بشكل إلكتروني عن نتائج البكالوريا 2022 في سوريا دورة التكميلية تابعونا للنهاية لتتعرفوا على ذلك بشكل مفصل.

تحديث: أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة سوريا نتائج البكاريا الدورة الثانية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، حيث يمكن حاليا لكافة طلاب وطالبات للثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) الاستعلام عن نتائج البكالوريا الدورة التكميلية بكل سهولة من خلال تطبيق جميع الخطوات المدرجة ادناه.

نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم الدورة الثانية

فبعدما تعرفنا عن موعد نتائج الصف التاسع 2022، فحاليا نتائج البكالوريا في سوريا 2022 للفرعين العلمي والأدبي هو أكثر ما يهم الطلاب في الوقت الحالي بعدما تم نشرها بشكل رسمي. حيث يستطيع كافة طلاب وطالبات البكالوريا الاطلاع على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بكافة فروعها الدورة الأولى. من خلال تحميل تطبيق البكالوريا سوريا Apk أو رابط وزارة التربية والتعليم السورية http://moed.gov.sy وباتباع كافة الخطوات التي سنذكرها في الفقرة التالية.

نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم

مع بداية العام الدراسي الحالي أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية. عن العديد من التحديثات على المنظومة التعليمية من ضمنها استحداث منصات ومواقع الإلكترونية. يمكن من خلالها الدراسة عن بعد وكذلك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 حسب الاسم والمدرسة. من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يقوم بها الطالب أو الولي وهو الدخول على موقع وزارة التربية السورية

الخطوة الموالية يجب الضغط على النتائج الامتحانية من الصفحة الرئيسية للموقع

ثالثا: نختار تبويب اختيار بكالوريا دورة 2022، ثم نضغط مباشرة على نتائج البكالوريا.

رابعا: حدد طريقة استعلام النتيجة بالاسم الثلاثي أم برقم الاكتتاب.

خامسا: يجب عليك اختيار القسم الذي تتبع له.

سادسا: كتابة جميع البيانات المطلوبة واضغط على عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الباك بكامل تفاصيلها مع إمكانية طباعتها.

تطبيق وزارة التربية السورية

تحرص الدولة السورية على اتاحت الاستعلام عن نتائج طلاب البكالوريا او التاسع بشكل الكتروني، حيث يمكن الطالب من معرفة نتيجته في المرحلة الثانوية من خلال تحميل تطبيق ، ويأتي ذل بهدف توفير الوقت والجهد على جميع الطلبة في تلك المرحلة التعليمية، وتسهيل كافة الخدمات المقدمة من قِبل الوزارة، نظرًا لأن هذه المرحلة التعليمية تعد من أهم المراحل التي يمر بها الطالب طوال مشوراه التعليمي.

علاوة على ذلك أتاحت وزارة التربية السورية تطبيق النتائج الامتحانية الخاصة بنتائج البكالوريا في سوريا 2022. لجميع الطلاب والطالبات على هاتف Android و iPhone. مما يعني أنه يمكن إرسال استفسارات حول نتائج الثانوية العامة وكذلك معرفة من خلالها المعدل والنتيجة المتحصل عليها. بشكل إلكتروني وبكل سهولة بمجرد ظهور وبشكل رسمي نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم الدورة الثانية.