نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس tawjihi.jo وكيفية حساب معدل نتائج التوجيهي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 وإعلان أسماء الطلاب الأوائل للعام الدراسي الجاري يوم الخميس الموافق 18 آب/ أغسطس 2022 هلال المؤتمر الصحفي للوزير وجيه عويس، في مقر الوزارة بالعاصمة الأردنية عمان، وفقا لما نشرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر”، خلال الساعات الماضية، بعد الانتهاء من تصحيح كافة الامتحانات ورصد الدرجات بشكل دقيق، ما جعلنا نرصد رابط موقع توجيهي جو tawjihi.jo لاستخراج نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس للحصول على علامات طلاب الثانوية العامة في المدارس الحكومية الأردنية، وكيفية حساب معدل التوجيهي 2022.

نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم مصادقة الوزير وجيه عويس، على نتائج التوجيهي الأردن 2022 صباح يوم الخميس المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي تنقله التليفزيون الرسمي للملكة والقنوات والمواقع الإخبارية الأردنية، ويتناول كافة التفاصيل حول نتائج الشهادة الثانوية العامة الأردنية 2022 وأسماء أوائل التوجيهي 2022.

في سياق متصل كشف الأستاذ محمد كنانة، مدير الاختبارات بوزارة التربية والتعليم الأردنية، أن أعمال تصحيح وإعداد نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس تمر بـ12 مرحلة لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات، وتفادي الوقوع في الأخطاء.

وأشار إلى أن اختبارات طلاب الثانوية العامة لهذا العام كان سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط.

كيفية حساب معدل التوجيهي 2022 بالنسبة المئوية

ونستعرض لكم عبر السطور التالية كيفية حساب معدل نتائج التوجيهي 2022. وذلك للحصول على النسبة المئوية في نتائج شهادة الثانوية العامة الأردنية 2022.

وتضم قائمة مواد التوجيهي ما يلي: “التربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحيائية، وعلوم الارض والبيئة، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الاردن”.

700 درجة للدورة الصيفية.

700 درجة للدورة الشتوية.

1400 درجة هو مجموع الفصلين للاتحاق بالتعليم الجامعي.

ويتم حساب معدل نتائج التوجيهي 2021 في الأردن من خلال حساب مجموع العلامات النهائية التي حصل عليها الطالب مقسوما على مجموع العلامات العظمى والناتج يضرب في 100.

منصة نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني tawjihi.jo. عبر اتباع الخطوات التالية:-