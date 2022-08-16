نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف الآن … على مواد المسار العام وتخصصات الثانوية العامة|| أهداف المسار وأنواعه ومواده ومتطلبات النجاح وعدد الفصول في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواد المسار العام، وما هي تخصصات الثانوية الجديدة في المملكة العربية السعودية، هذه كلها أسئلة تشغل بال طلاب المرحلة الإعدادية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على إدخال نظام التعليم الثانوي، حيث يعد نظام التعليم من أهم متطلبات رؤية المملكة 2030، ولقد أطلقت بعض التغييرات على تطوير العمليات التعليمية للجميع وتكون شاملة ومستدامة على جميع مستويات التعليم، ولعل أبرز هذه المهام هي مرحلة التعليم الثانوي، فقد جاء استحداث نظام مسار ثانوي جديد يتيح للطلاب الخيارات والفرص حسب قدراتهم ومهاراتهم، مع اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم لإعداد الطلاب لإكمال المرحلة الجامعية ودخول سوق العمل.

أهداف المسار للمرحلة الثانوية 1444

بدأ المسار المشترك في المستوى المتوسط ​​لتحقيق العديد من الأهداف والمخرجات التعليمية.أهمها:

تخريج طلاب مؤهلين متعلمين لمواصلة تعليمهم في المرحلة الجامعية.

توسيع وتنويع فرص التعلم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجميع الطلاب.

تعزيز القيم الاجتماعية والدينية والتصدي للهويات القومية للطلاب.

تحسين نظام التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

التفاعل بشكل فعال مع المتغيرات العالمية والابتكار.

أنواع المسار العام

يتضمن نظام مسار المدارس الثانوية السعودية الجديد لعام 1444 هـ (5) مسارات رئيسية مثل:

مسار مشترك.

مسار “هندسة المعلومات”.

مسار الصحة والحياة.

مسار إدارة الأعمال.

مسار شرعي.

ما هي مواد المسار العام في الثانوي

تنقسم مواد المسار العامة للمرحلة الثانوية ​​إلى ثلاث سنوات، حيث تدرس السنة الأولى المواد العامة والسنة الثانية تدرس مجالًا متخصصًا يتكون من مجالين دراسيين (العلوم، العلوم التطبيقية أو القانونية، والعلوم الإنسانية)، والتخصصات تشمل 32 مادة. المقال مقسم إلى:

مادة المسار المشتركة لجميع المسارات، بما في ذلك:

مادة عربية. الدراسات الإسلامية. علوم البيئة.

دورات متخصصة مشتركة في مسارين أو أكثر، بما في ذلك:

موضوع القانون: يتم دراسة مسارين. مسار شرعي. مسار إدارة الأعمال.

مواضيع التصميم الهندسي: المجالات التي يدرسها الطلاب:

مسار الصحة والحياة. مسار “هندسة المعلومات”.

محتوى خاص بكل مسار، بما في ذلك:

الأمن السيبراني: يتم دراسة دورات علوم الكمبيوتر والهندسة. تتم دراسة موضوع نظام جسم الإنسان: الصحة وعملية الحياة. الاختيارية: وتشمل المواد التي تمنح الطلاب خبرة عملية في العديد من الوظائف وكيف يتعلم الطلاب التفكير النقدي.

متطلبات النجاح في المسار العام في الثانوي 1444

أقرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية (3) مجالات رئيسية لنجاح الطلاب في المرحلة الثانوية، والتي تم إبرازها على النحو التالي:

تحقيق مستوى التحصيل المطلوب في كل مادة، وإتمام مشروع التخرج الذي يطلبه الطالب، وتحقيق ساعات العمل التطوعي التي يطلبها كل طالب على حدة.

تكون درجة النجاح التي يعتبر الطالب ناجحًا عندها في كل مادة (50 نقطة) مقسمة على النحو التالي:

يحصل الطلاب على 20٪ كحد أدنى من درجاتهم في الامتحان النهائي هذا يعادل 8 درجات. إذا لم تكن قد نجحت في اجتياز امتحان الفصل الدراسي الأول، فيمكنك إجراء اختبار الفصل الدراسي الثاني. الطلاب الذين لا يجتازون الامتحان الثاني في الفصل الدراسي الثاني سيُمنحون أرصدة للفصل الدراسي الجديد.

يحصل الطلاب على درجات لجميع الواجبات والمشاركة عندما يفشلون في اجتياز اختبار الجولة الثانية على النحو التالي:

النتيجة النهائية للاختبار للطالب غير المعين هي 60. يمكنك تغيير هذا التقدير لبعض المواد التي تتطلب توزيع تقدير مختلف. إذا فشل الطالب في اجتياز نصف المواد في المدرسة الثانوية، فيجب أن يبدأ العام من جديد.

عدد فصول الثانوية العامة 1444

رفعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عدد فصول المرحلة الثانوية عام 1444 هـ إلى 32 فصلاً بدوام كامل و 12 فصلاً، وتمت إضافة مواضيع جديدة مثل التفكير النقدي للتعلم عن بعد، مع أربع فصول إضافية في الأسبوع.

مميزات نظام المسار العام في الثانوي الجديد

يتمتع نظام المسار الشامل لمستوى التعليم الثانوي بالعديد من المزايا التي تجعله من الأنظمة المتقدمة لمستوى التعليم في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الفوائد:

العمل على ضمان أهلية المدرسة السعودية.

يوفر فرصًا مهنية لخريجي المدارس الثانوية والكليات في المملكة.

زيادة مستويات الإبداع والتطوير من خلال تنظيم وقت الدراسة لدى الطلاب.

دمج الأنظمة الثانوية في المملكة للاستفادة بشكل أفضل من بحثك.

تسليط الضوء على موضوعات علمية جديدة لجميع الطلاب في المملكة.

زيادة عدد المواد التعليمية في المجالات التعليمية للحاسب الآلي والعلوم الإنسانية ودعم الحياة.

تحسين عمليتي التعليم والتعلم لرفع مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي.

أسباب تغيير مسار التعليم

فيما يلي الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تغيير مسار التعليم الثانوي:-