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عمر شويل - جدة حالة الاستحقاق لا يوجد التي تظهر لبعض المستفيدين والمستخدمين لبرنامج حساب المواطن والذين يريدوا التعرف على استحقاق شهر أغسطس 2022 الذي تم نزوله وصرفه في العاشر من الشهر الجاري، وبدأت خدمة استقبال اتصالات وشكاوى المواطنين، وخدمة صوتك مسموع، باستقبال عدد من الشكاوى حول الاستحقاق أو الصرف، ويتم الرد عبر منصة تويتر الخاصة بالبرنامج على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعا.

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أعلن برنامج حساب المواطن العمل من جديد بعد توجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين، حيث بدأ استقبال الطلبات الجديدة والاستمرار في تحديث البيانات القديمة للمستحقين للبرنامج من قبل، وقد قام البرنامج بالإعلان عن شروط الاستحقاق والتي تشمل الحد المانع للراتب لكل من الفرد والاسرة، كما هنالك عدد من الشروط الأخرى التي تخص عدد أفراد الاسرة والاستحقاق وغيرها.

[حالة الاستحقاق لا يوجد] استحقاق حساب المواطن لشهر أغسطس 2022 موعد تسجيل جديد

وجدير بالذكر أن البرنامج قد أقر الشروط القديمة واستمرار الحصول على الدعم للمسجلين بالبرنامج من قبل، وعليهم فقط تحديث بياناتهم الخاصة بالحساب وذلك ليتم الانتقال المباشر إلى البرنامج بالمنظومة الجديدة، وقد تم وضع عدد من التغييرات القليلة على البرنامج برفع الحد الأدنى لدخل الفرد والاسرة مع الاستمرار في الشروط الأخرى وموعد الصرف ورابط الاستعلام وغيرها، وللتعرف على الاستحقاق للفرد والاسرة، والفرد المستقل، يتم الدخول على الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.

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وقد وصلت إلى خدمة الرد على الاستعلامات لبرنامج المواطن السعودي أسئلة حول الاستعلام عن حالة الاستحقاق في البرنامج، حيث تبين لهم عند الدخول على الحساب عدم استحقاق لراتب المواطن، وتم الاستعلام عن حالة الاستحقاق من الحساب الشخصي وتبين أنها “لا يوجد”، وقد رد البرنامج بالشكل التالي عبر منصة تويتر:

“أن ذلك يعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيس والتابعين في حال وجودهم، قد تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

كيفية الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن السعودي