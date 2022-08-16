نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022|| اعرف الكليات المتاحة وموعد المرحلة الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خريجي الثانوية العامة لهذا العام يبحثون عن درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 كما يواصلون البحث هذه الأيام على معلومات مفيدة عن الكليات المتاحة وأماكن التقديم، حيث بدأت المرحلة الثانية للتنسيق بعد انتهاء المرحلة الأولى حيث تشغل المرحلة الثانية عددا كبيرا من الطلاب الذين لم يتم قبولهم في كليات الدرجة الأولى ويغلق باب التقدم للمرحلة الأولى اليوم في السابعة مساءا الثلاثاء الموافق 16-8-2022.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

تنطلق درجات تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، اليوم الثلاثاء وذلك مساء اليوم بعد غلق تنسيق المرحلة الأولى حيث بعد غلق باب التنسيق يتم استقبال الرغبات للمرحلة الثانية والتي ستقبل طلاب بمجموع درجات أقل من المرحلة الأولى، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 16-8-2022، ويستعد الآن الطلاب للتقديم في هذه المرحلة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

كلية الآداب.

كلية التربية.

كلية التجارة.

كلية الحقوق.

كلية الزراعة.

كلية التربية النوعية.

كلية الفنون الجميلة.

كلية دار علوم.

كلية تجارة إنجليزي

كلية حقوق إنجليزي.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الآثار.

كلية التمريض.

كلية الألسن.

كلية الطب البيطري.

كلية الإعلام لشعبة علمي رياضة.

كلية الحاسبات والمعلومات لشعبة علمي علوم.

كلية سياحة وفنادق.

كلية التكنولوجيا والتنمية.

كلية التربية الرياضية.

أماكن تنسيق المرحلة الثانية 2022

لاستكمال كل ما يتعلق بطلاب درجات التنسيق المرحلة الثانية 2022 يمكن تسجيل رغبات الطلاب واتمام عملية التقديم عبر معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، كما يتم ذلك إلكترونياً من المنزل من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية 2022

بالنسبة لطلاب الحاصلين على درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 يمكنهم التقديم للتنسيق كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واتباع الخطوات هنا لينك الرابط . على الطلاب القيام بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم. إدخال رغبات الطلاب بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022

بدأت درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 اليوم الثلاثاء وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وامتدت حتى يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.