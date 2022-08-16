20 حريقا تهز أرجاء 6 ولايات فى الجزائر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الذى أصدرته الحماية المدنية، نشبت الحرائق فى ولايات الطارف الحدودية مع تونس، وبجاية، وتيزى وزو، وسوق أهراس، وتيبازة، وسكيكدة.
وأضافت الحماية المدنية أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد تلك الحرائق.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر أعلنت، الأحد، إخماد 78 حريقا فى 11 ولاية مختلفة.
كورونا فى الجزائر
سجلت الجزائر، اليوم الاثنين، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الوقت الذى لم تسجل فيه أى حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل إلى 269 ألفا و269 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 180 ألفا و899 شخصا، كما وصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 6 آلاف و876 حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.
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