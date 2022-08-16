20 حريقا تهز أرجاء 6 ولايات فى الجزائر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الذى أصدرته الحماية المدنية، نشبت الحرائق فى ولايات الطارف الحدودية مع تونس، وبجاية، وتيزى وزو، وسوق أهراس، وتيبازة، وسكيكدة.

وأضافت الحماية المدنية أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد تلك الحرائق.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر أعلنت، الأحد، إخماد 78 حريقا فى 11 ولاية مختلفة.

كورونا فى الجزائر

سجلت الجزائر، اليوم الاثنين، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الوقت الذى لم تسجل فيه أى حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.