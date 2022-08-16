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عمر شويل - جدة رابط نتيجة توجيهي لاستظهار أسماء الطلاب الناجحين في الثانوية الأردنية بالاسم ورقم الجلوس للعام الأكاديمي المنتهي 2021-2022، حيث قام السيد وزير التربية والتعليم بالخروج منذ بضعة الأيام بعدد من التصريحات التي تهم الطالب في توجيهي الذي أنهى اختباراته النهائية وينتظر خروج النتيجة، وقام السيد الوزير منذ أيام قليلة بالإعلان عن موعد نتائج الطلاب والساعة التي يتم فيها الإعلان عن أوائل توجيهي وتفعيل رابط استخراج الثانوية.

من تصريحات وزارة التربية والتعليم حول النتائج

“تُعلن وزارة التربية والتعليم الأحد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، بحسب ما أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، محمد كنانة، وأضاف كنانة ، أن اجتماعا سيعقد الأحد، مع وزير التربية والتعليم وجيه عويس لبحث ترتيبات إعلان النتائج، وقال كنانة، في تصريحات سابقة إنّ “الموعد التقريبي لنتائج الثانوية العامة في 20 آب/ أغسطس” الحالي”.

[توجيهي جو] رابط نتيجة توجيهي Tawjihi أوائل توجيهي بالاسم 2022 موعد الإعلان بالساعة

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية الأردنية قد قاموا بالانتهاء من الاختبارات النهائية لهم، في جميع أقسام توجيهي العلمية والأدبية، منذ أيام قليلة، وقد أعلنت لجان وكنترولات التصحيح الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بعد الانتهاء من تأمين نقل أوراق الإجابة، وتشير المؤشرات الأولى إلى الإعلان عن النتائج خلال وقت قريب.

ما هي مؤشرات نتائج توجيهي الأردن 2022

تشير مؤشرات نتائج توجيهي إلى ارتفاع في نسب النجاح بين الطلاب في الأقسام العلمية والأدبية أكثر من العام الماضي، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على ذلك بعد أن تم الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب والتثبت من ارتفاع نسب النجاح، كما قامت كنترولات التصحيح بحصر نسب النجاح وأسماء الأوائل، ليتم نقل النتيجة إلى السيد وزير التربية والتعليم لاعتمادها والإعلان عنها في موعد ظهور النتيجة الرسمي.

موعد نتائج توجيهي بالساعة

كيفية استخراج رابط نتيجة توجيهي 2022

تبدا الخطوات بانتظار موعد الإعلان عن نتائج الطلاب. يتم التوجه مباشرة إلى الرابط الحكومي على رابط نتائج توجيهي يقوم الطالب باختيار استخراج نتائج توجيهي. يتم اختيار الشعبة. يقوم بإدخال رقم الجلوس أو المقعد. يبدأ الاستعلام عن النتائج.

في أخر خبر صدر من وزارة التربية والتعليم فقد تقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية، بالقسمين العلمي والأدبي، صباح الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا، على أن يتم قبل هذا الموعد إعلان أسماء أوائل القسمين العلمي والأدبي من السيد وزير التربية والتعليم على القناة الرسمية الحكومية ويتم بعدها تفعيل رابط نتاج الطلاب برقم الجلوس.