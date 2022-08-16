نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tawjihi jordn | رابط سريع نتائج التوجيهي 2022 الأردن وزارة التربية نتيجة الثانوية العامة 8/18 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الأردنية لا حديث في جميع محافظات المملكة الآن إلا عن النتائج والتوقعات لنسب النجاح هذا العام بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر الحساب الرسمي لها على تويتر عن موعد إعلان النتائج الذي تم تحديده صباح الخميس القادم 18 أب أغسطس الجاري بواسطة السيد وزير التربية والتعليم الذي سيعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه كافة تفاصيل نتيجة الثانوية الأردنية 2022 من نسب النجاح العامة ونسبة النجاح في كل قسم على حدا وبعد ذالك يتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل في كل شعبه وبعدها ترفع النتيجة مباشراً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

كان مدير عام الامتحانات السيد الدكتور محمد كنانة قد صرح في حديث للتلفزيون الأردني أن النتائج هذا العام ستعلن من خلال الرابط الإلكتروني للنتائج وليس عن طريق إرسال رسائل sms وكان كنانه قد بعث برسائل طمأنينة للطلاب أن هناك إرتفاع في نسب النجاح في بعض المباحث ولكنه لم يفصح عن أي مؤشرات لنسب النجاح العامة عن نتائج التوجيهي 2022 الأردنية.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن

تبحث وزارة التعليم العالي الأردنية من خلال مجلس التعليم العالي في اجتماع لها بحث تقرير ديوان الخدمة المدنية بشأن التخصصات المشبعة والأخرى الراكدة حتى تكون مؤشر أمام الطلاب في عملية التقديم للجامعات وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد سامح الناصر، قال خلال مؤتمر صحفي أن 39 تخصص مصنف راكد وغير مرغوب فيه ولا مطلوب في الجامعات سيتم التوقف عن أستقبالها لكل من سجل لها بعد عام 2020.

أستعلام نتائج التوجيهي الأردن 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo .

. أو الدخول مباشراً على رابط نتائج التوجيهي tawjihi.jo .

. تحديد نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022.

تحديد الشعبة التي تدرس بها.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب “الاسم ورقم الجلوس”.

الضغط على زر بحث لتظهر النتيجة بالدرجات ونسب النجاح العامة.

قرارات هامة من مجلس التعليم العالي الأردني

مناقشة تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمن مؤشرات واقع العرض والطلب على التخصصات. الموافقة على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. البدا في تنفيذ برنامج زمني يهدف لخفض عدد الطلاب المتقدمين لكليات الطب. العمل على توجيه الطلبة الناجحين في الثانوية العامة للتخصصات التقنية. توجيه الجامعات إلي استحداث تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل. الطلب من الجامعات الحكومية والعاملة بالأردن تزويدها بمعلومات عن أعداد الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردني

كان السيد مهند الخطيب قد صرح أن أستقبال طلبات القبول للجامعات الأردنية سيكون منتصف الأسبوع الذي يلي إعلان النتيجة وأشار إلي أن عملية التسجيل لدخول الكليات ستكون إلكترونية كما هو متبع في السنوات السابقة وأشار الخطيب أنه يجري الآن تحديث البيانات لوحدة تقديم الجامعات بالتخصصات الحديثة.

موقع نتائج الثانوية العامة الأردنية