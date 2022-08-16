نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد نتائج توجيهي الاردن ٢٠٢٢ رسميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج توجيهي الاردن ٢٠٢٢ قد تم منذ قليل تحديد موعد ظهورها رسميًا مع تحديد آلية استخراج نتائج الطلاب والطالبات أيضًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال موقع ثقفني فيما يلي سوف يتم التطرق إلى الموعد المحدد لظهور النتيجة وأيضًا استعراض رابط الاستعلام عن نتائج طلاب التوجيهي الرسمي الخاص بالوزارة أيضًا بالتفصيل.

نتائج توجيهي الاردن ٢٠٢٢

[الخميس ١٨/٠٨/٢٠٢٢] حيث إنه في وقت لاحق أعلن مصدر مطلع أن نتائج الامتحانات الخاصة ب التوجيهي لطلاب وطالبات المملكة الأردنية الهاشمية سوف يتم الإعلان عنها رسميًا في يوم الخميس المقبل الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢م بعد أن يقوم وزير التعليم باعتمادها رسميًا ؛ من أجل طمأنة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ؛ خاصة بعد أن تأخر إظهار النتائج لدفعة عام 2022م بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

جديرًا بالذكر ؛ أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة التوجيهية الذين قد أدوا الامتحانات بالمملكة الأردنية الهاشمية هذا العام ٢٠٢٢م قد بلغ نحو ٨٠ ألف طالب وطالبة ، وهم مقسمين إلى حوالي ٤٤.٤ ألف بالشعبة الأدبية إلى جانب نحو ٣٦.٤ ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية ، وكان انطلاق ماراثون اختبارات الثانوية العامة الأردنية لهذا العام في يوم ١٧ يونيو ٢٠٢٢م وتم الانتهاء من جميع الامتحانات للشعبتين أيضًا في يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢٢م.

رابط استعلام نتائج توجيهي الاردن ٢٠٢٢

بعد الإعلان رسميا عن ظهور نتيجة الثانوية الأردنية ؛ سوف يتم إتاحتها للطلاب من خلال الموقع الرسمي لنتائج وزارة التعليم ؛ ويمكن بذلك الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالأردن وهو: moe.gov.jo كما يمكن بدلاً من ذلك الذَّهاب بشكل مباشر إلى رابط استخراج نتائج التوجيهي الرسمي، وهو: tawjihi.jo

ثم تحديد خدمة (نتائج الثانوية العامة الأردنية أي مرحلة التوجيهي التكميلي 2022).

اختيار شعبة الطالب سواء الشعبة العلمية أو الأدبية.

إدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتائج التوجيهي خاصته وهي المتمثلة في: اسم الطالب + رقم المقعد (رقم الجلوس).

أخيرًا ؛ يتم النقر على (عرض النتائج).