طريقة التسجيل في باصات المدارس الحكومية 1443 بالخطوات

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة التسجيل في باصات المدارس الحكومية 1443 وهي من الخدمات الهامة جدًا المُقدمة من وزارة التعليم لكافة طلاب المملكة. فيرغب أولياء الأمور للتسجيل لأبنائهم في خدمة النقل المدرسي الحكومي عبر نظام نور الإلكتروني لحجز مقاعد لهم في باص المدرسة وسوف نوضح ذلك الأمر بالسطور المقبلة.

التسجيل في باصات المدارس الحكومية 1443

التسجيل في خدمة الباص المدرسي عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد 1443 تتم بخطوات سهلة وسريعة على النحو الآتي:

الدخول مباشرة لنظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول للنظام بكتابة بيانات ولي الأمر ورمز التحقق المرئي.

ثم الدخول لخدمة طلب النقل المدرسي من القائمة الجانبية.

انقر على الاسم الذي تريد تسجيله في النقل المدرسي.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام وكتابة رقم الجوال ثم تفعيل الجوال بكود مرسل لك.

حدد دفع الرسوم عبر نظام سداد.

التأكيد على رسالة تأكيد السداد ثم طباعة الفاتورة والاحتفاظ بها.

بعد الانتهاء من التسجيل سوف يتم العمل على دراسة الطلب من قبل لجنة متخصصة معينة من قبل الوزارة وفي حال الموافقة سوف يظهر لولي الأمر بلوحة التحكم الموافقة على طلب التسجيل في باصات المدارس الحكومية 1443.

رسوم باصات المدارس الحكومية 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن لضرورة بدء تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور التعليمي وحددت الوزارة رسوم باصات المدارس الحكومية بقيمة 200 ريال لكل طالب وطالبة بالتعليم العام. وقامت الوزارة بالإعلان عن استثناء الوزارة من دفع الرسوم للأسر مستفيدي الضمان الاجتماعي .

رابط التسجيل في نظام النقل المدرسي

أتاحت وزارة التعليم إمكانية التسجيل للطلاب والطالبات بالتعليم العام بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي التابعة للوزارة وذلك للحصول على مقعد ضمن حافلات النقل التابعة للوزارة عبر رابط نظام نور التعليمي الرسمي مباشرة.

خدمة النقل المدرسي

قامت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير خدمات النقل المدرسي المقدمة لكافة الطلاب والطالبات بالتعليم العام بالمملكة. ودعت جميع أولياء الأمور بضرورة الإسراع في التسجيل للأبناء بسبب محدودية المقاعد بالحافلات والتي تم تخصيصها لطلاب المدارس الحكومية. كما أن طلبات النقل المدرسي تخضع للدراسة من قبل اللجان المتخصصة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443

في مؤتمر صحفي عقده الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة أوضح فيه موعد بدء العام الدراسي ليوافق يوم 21 من محرم 1443. الموافق 29 أغسطس 2021. كما بين سيادته مجموعة من التحديثات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها ابتداء من العام الجديد وهي مد مدة الدراسة لتكون ثلاث فصول دراسية مع زيادة الأجازات حتى لا يمل الطلاب من طول المدة الدراسية كما بين أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة.

تسديد رسوم النقل المدرسي

هذا وقد دعت الوزارة لضرورة الإسراع بالتسجيل في الباص المدرسي نظرًا لمحدودية المقاعد عبر نظام نور. ويمكن لأسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة الاستفادة من الخدمة بشكل مجاني تمامًا.ويمكن تسديد الرسوم الخاصة بالباص المدرسي عبر تطبيق البنك بالخطوات الآتية:

الدخول لتطبيق حسابك البنكي.

اختيار خدمة سداد فاتورة لمرة واحدة.

تحديد الفئة الخاصة بالخدمة.

اختر خدمة النقل التعليمي ثم سدد مبلغ الفاتورة.

طريقة سداد رسوم النقل المدرسي 1444