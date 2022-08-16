نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Qiyas.sa استخراج نتيجة قياس برقم الهوية فقط 1444 لمعرفة نتائج اختبار القدرة المعرفية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت حساب المستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب إعلان موقع نتائج قياس برقم الهوية 1444 ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 الجاري، للمتقدمين للحصول على شهادة القدرات المعرفية من الراغبين في ترقيات الوظائف الإدارية والتقدم للوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية والتي تشترط استخراج نتائج اختبار القدرة المعرفية سارية لم يمضى على استخراجها أكثر من 5 سنوات، بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف الخاصة لقانون الخدمة المدنية والتي تشترط سريان شهادة قياس اختبار القدرات المعرفية.

نتائج القدرة المعرفية الورقي 1444 قياس

وتصدر رابط نتائج قياس القدرة المعرفية الورقي 1444 الفترة الثالثة قائمة بحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بعد إعلان ظهور نتائج قياس برقم الهوية 1444 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد عن إعلان نتائج القدرات المعرفية.

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب قيمة رسوم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للتسجيل المبكر مبلغ 200 ريال سعودي.

ويرتفع في حالة التسجيل المتأخر إلى مبلغ 250 ريال.

ماهي مدة صلاحية نتائج اختبار القدرة المعرفية؟

ويحرص الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على استخراج شهادة الحصول على نتائج اختبار القدرة المعرفية بدرجات مرتفعة للتميز في عمله وحصوله على الترقيات التي ينتظرها وتعزيز فرصته في القبول بالوظائف التي يتقدم إليها. حيث تمتد صلاحية الشهادة لمدة 5 سنوات يمكن تجديدها بشكل دوري.

ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 7 مرات متتالية بحد أقصى خلال 3 سنوات. على أن يحصل المتقدم على أعلى درجة اختبار خاضها وتعديل درجاته. وذلك لضمان أكبر استفادة منها وليس أخر درجة اختبار أداها.

الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية فقط 1444

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن اختبار القدرة المعرفية الورقي من خلال المركز الوطني للقياس والتدريب لمعرفة نتائج قياس برقم الهوية فقط 1444 بدون رقم سري من خلال ما يلي:-