التشيك: مستعدون لموجة جديدة من كورونا فى الخريف

جدة - نرمين السيد - وجاء التصريح أثناء عرض وزير الصحة لأحدث استراتيجية تطعيم تقوم بها البلاد ضد الفيروس، وذلك حسبما أفاد راديو "براغ الدولى: فى نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين.
كانت وزارة الصحة التشيكية قد أعلنت منتصف الشهر الماضى إتاحة جرعة معززة ثانية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لجميع البالغين فى البلاد، وأوصى وزير الصحة التشيكى من تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأشخاص المعرضين للخطر بالإسراع للحصول على اللقاح، إلا أنه شدد على أن الأمر اختيارى تماما.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك، التى يصل تعدادها لـ10.7 مليون نسمة، سجلت منذ بداية تفشى الوباء أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا.
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