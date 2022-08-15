نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 azhar.. شروط التقديم للصف الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالأزهر الشريف، والذي يعد منبر للشريعة الاسلامية وتحفيظ القران الكريم، وبعد أن انتهت مدة التقديم لهذا العام ٢٠٢٢ للصف الأول الابتدائي والتي كانت في شهر يونيو الماضي، يرغب معظم أولياء الأمور في التعرف على نتيجة قبول أبنائهم بالأزهر الشريف، ولقد أكدت مشيخة الأزهر الشريف أنه قد تم رفع نتائج قبول طلاب الصف الأول الابتدائي لعام ٢٠٢٢ على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط بوابة الأزهر، وشروط القبول.

بوابة الأزهر الشريف 2022

يتصدر عناوين البحث على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي يتم من خلالها الاستعلام على نتائج القبول بالصف الأول الابتدائي لهذا العام ٢٠٢٢ ونوضح لكم هذا الرابط في النقاط التالية.

• الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية .

• يقوم ولي الأمر بتسجيل دخول على موقع بوابة الأزهر ومن ثم يقوم بالدخول على بوابة نتائج قبول الصف الأول الابتدائي ٢٠٢٢

• ثم يقوم ولي الأمر بعد ذلك بالبحث عن اسم ابنه أو أبنته ضمن المقبولين في صفوف الصف الأول الابتدائي للأزهر الشريف ٢٠٢٢.

شروط القبول في الأزهر الشريف للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٢

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

وبعد أن تعرفنا معكم في النقاط السابقة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول للصف الأول الابتدائي، نتابع معكم الشروط التي قد حددها الأزهر الشريف والتي يتم قبول الطلاب على أساسها.

• لقد صرحت مشيخة الأزهر الشريف أن سن القبول بمرحلة الحضانة أو ما تعرف برياض الأطفال في الأزهر بأن يكون ما بين عمر ٤ إلى ٥ سنوات .

• أما عن الصف الأول الابتدائي فأن عمر القبول بهذه المرحلة فأنه يكون ما بين عمر ٦ سنوات حتي ٩ سنوات.

• ولقد أكد الأزهر الشريف أيضا أنه يمكن قبول المزيد من الطلاب بعمر أصغر من السن المحدد للقبول بمعدل ٦ شهور وذلك في حالة وجود أماكن فارغة للصف الأول الابتدائي أو في مرحلة الحضانة.

• كما أنه لأبد من تحضير كافة الأوراق المطلوبة للتقديم سوء كانت للطالب من صور شخصية أو للأب والأم من صور بطاقة.