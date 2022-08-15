رابط نتائج توجيهي الأردن 2022 Announcement of results إلكترونياً tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي الأردن 2022، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية الدورة الصيفية 2022، رابط نتائج التوجيهي الأردنية 2022، كلها كلمات بحث هامة ارتفعت نسبة البحث عنها عبر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد تحديد وزارة التربية والتعليم الأردنية الموعد الرسمي لإعلان نتيجة شهادة الدراسة الثانوية العامة بكافة أقسامها الدورة الأولي 2022، كما أكدت الوزارة على إعلان النتيجة سيكون من خلال رابط إلكتروني ولن يكون هناك إمكانية لإرسال رسائل نصية، وحرصنا من خلال موقعنا ثقفني على متابعة تفاصيل الخبر وتوفير الرابط الرسمي للحصول على النتيجة في موعدها الرسمي، لذا تابعونا من خلال السطور التالية للرد على كافة التساؤلات التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتيجة بسهولة.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية “moe.gov.jo“.

أو الدخول المباشر على “tawjihi.jo“.

احتيار نتائج الثانوية العامة 2022.

تحديد القسم الذي يدرس فيه الطالب.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 الدورة الأولي

أعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 الدورة الصيفية، بحيث يكون يوم الخميس الموافق 18/8/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت عمَان، ويتم الإعلان في مؤتمر صحفي يحضره الأستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل نسبة النجاح وأسماء الطلبة والطالبات الأوائل لكافة الأقسام.

شهادة الثانوية العامة الأردنية 2022

تعتبر هذه الشهادة هي مفتاح لباب الدخول لتحديد مستقبل الحاصل على شهادة التوجيهي، فبعد إعلان النتائج يتم تحديد الجامعة والكلية التي يرغب الطالب دخولها، ليتحدد بعد ذلك مستقبله العلمي والعملي، هذا وقد أدي 156592 طالب وطالبة في مختلف الأقسام امتحان الدورة الأولي، لشهادة الثانوية العامة الأردنية 2022 بدايةً من يوم الخميس الموافق 30/6/2022، وحتي يوم الإثنين الموافق 25/7/2022، وسط عدد من الإجراءات لإنجاح العملية الامتحانية وتزليل العقبات أمام الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

تسعي دائماً وزارة التربية والتعليم الأردنية لمواكبة التطور وتفعيل النظام الإلكتروني لتقديم خدماتها للمتعاملين معها.

لذا حدثت الوزارة موقعها الإلكتروني الذي أطلقته لتقديم خدماتها للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالوزارة.

ومن أهم الخدمات المقدمة من خلال الموقع، إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية الدورة الصيفية وكذا الدورة التكميلية.

نتائج توجيهي الأردن 2022

تؤكد المؤشرات الأولية لعمليات التصحيح والرصد لأوراق إجابات امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية 2022 الدورة الأولي.

بأن النتائج جيدة وأعلى من العام الماضي، وهذا ما اكده مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة “محمد كنانة”.

هذا وسيكون موعد إجراء الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي 2022 في شهر كانون الأول 2022.

على أن يتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن ترتيبات وجدول الامتحانات عبر موقع الوزارة الرسمي.