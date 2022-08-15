نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج توجيهي الاردن 2022 بالاسم عبر موقع توجيهي جو www.tawjihi.jo علمي وادبي لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي الاردن 2022 بالاسم، خلال الساعات القادمة سيكون هناك بحث متزايد حول رابط نتائج توجيهي الاردن 2022 بالاسم، حيث قامت دوله الأردن بإنهاء اختبارات الثانوية العامة للطلاب والطالبات، ومن المنتظر أن تعلن نتائج توجيهي الاردن 2022 خلال الأيام القادمة بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الاجابات الخاصة بالطلاب، حيث أن عمليات التصحيح ليست سهلة حيث إنها تمر بنحو 12 مرحلة وذلك ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، لذلك الكثير من الطلاب في دولة الاردن ينتظرون تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس، لذلك اليوم سوف نعرض لكم الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع لذلك تابع معنا.

رابط نتائج توجيهي الاردن 2022 بالاسم

لكي يتعرف الطالب على النتيجة يجب أن يتعرف على الخطوات المطلوبة للحصول على رابط نتائج توجيهي الاردن 2022 بالاسم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليوم باصدار بيان رسمي كشفت خلاله أن نتائج التوجيهي ستعلن خلال مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل بتوقيت الاردن، وسيقوم السيد الوزير وجيه عويس بالإعلان عن أسماء الاوائل في مختلف الفروع ونسبة النجاح خلال هذا المؤتمر، واليكم خطوات استخراج نتائج التوجيهي الاردن 2022:

يجب أن تقوم بالدخول اولًا إلى موقع توجيهي جو.

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

ثم بعد الدخول إلى الموقع يجب على الطالب الضغط على زر نتائج توجيهي الاردن 2022.

الخطوة التالية هي أن يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوسه في الحقل المخصص لرقم الجلوس.

وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة النتيجة، وبذلك سوف تظهر لك على الفور.

نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس

قام الاستاذ محمد كنانة مدير الاختبارات والامتحانات بعقد لقاء مع وزير التربية والتعليم العالي وذلك اليوم الموافق الأحد 14 أغسطس 2022، حيث كان الحديث في هذا العقد على متى سوف يتم الإعلان على نتائج التوجيهي الارن 2022، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم الإعلان عند النتائج يوم 18 أغسطس 2022 وهو الموافق يوم الخميس القادم، وبذلك سوف يتعرف الطالب على النتيجة الخاصة به خلال الأيام المقبلة، كما الجدير بالذكر أن هذا العام تم تسجيل 80,000 شهادة في الثانوية العامة، وهذا مقسم إلى 44,434 من طلاب القسم الأدبي، و 36,440 من طلاب القسم العلمي.