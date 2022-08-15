نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرفها صح … رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ 3-5 سنوات || عبر الموقع الرسمي www.tansik.egypt.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ 3-5 سنوات، ينتظر آلاف الطلاب الذين يبحثون عن روابط التقديم على بوابة الحكومة المصرية، في حين أن هناك يمكن للطلاب التقدم للحصول على الدبلومات والامتحانات المعملية الفنية للقبول في كليات التجارة والهندسة والقانون، الزراعة في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، والحد الأدنى لمعدل القبول في الجامعات الذي حدده المجلس الأعلى للجامعات المصرية بنسبة 70٪، وسيتم إجراء التعديلات مع نفس الإدارة كما في العام الماضي، كذلك يكون التقديم وتقديم الوثائق عبر بوابة الحكومة المصرية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يقترب موعد تنسيق الدبلوم الفني لعام 2022 كما هو متوقع مثل تنسيق الثانوية العامة 2022 ، وهذا عادة بعد الانتهاء من الجولة الأولى من الإعداد للكلية للمدرسة الثانوية، وذلك لبدء المرحلة الأولى من مواءمة الأماكن المتاحة لطلاب دبلوم التكنولوجيا بالجامعات المصرية، وتنسيق الثانوية العامة أعلنت الوزارة عن توافر طلاب درجة فنية في مختلف التخصصات الأكاديمية وأنظمة التعليم (3-5) في الجامعات المصرية، حيث يمكن التسجيل على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية بموجب تنسيق الدبلوم الفني 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صنايع

سنتبع توقعات مواءمة الشهادات التقنية لعام 2022 من خلال ما تم الكشف عنه من الحد الأدنى العام الماضي للقبول في الجامعات والمعاهد:

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 95.17%

جنوب الوادي 95.00٪

أسيوط 95.00٪

بورسعيد 95.00٪

اسكندرية 95.00٪

أسوان 94.85٪

تجارة سوهاج 94.82٪

تجارة تابعة للمنصورة 94.74٪

السويس 94.71٪

بورسعيد 94.65٪

المنوفية 94.65٪

بنها 94.65٪

دمياط 94.65٪

تجارة الإسماعيلية بقناة السويس 94.48٪

تجارة القاهرة 94.48%

الإسكندرية 94.33٪

تجارة بنى سويف 94.31٪

مدينة السادات للتجارة 94.31٪

تجارة عين شمس 94.22%

تجارة انتساب موجه دمنهور 94.14%

تجارة انتساب موجه طنطا 94.13%

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية يمكن للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ال 3 و 5 سنوات التقديم على النحو التالي:

الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

يمكن القيام بالتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 وفقًا للخطوات التالية:-

دخول الطلاب إلى موقع التنسيق. بيان نوع المؤهل (صناعي / تجارة / زراعة). يقوم الطلاب بإدخال رقم موقعهم في الشهادة التي حصلوا عليها وكتابة كلمة المرور الخاصة بهم في القائمة. يتم عرض رسالة تأكيد للطالب المسجل اسمه الثلاثي ورقم مقعده في شهادة القبول، ويلزم التأكيد بالضغط على مفتاح (نعم). يمكن للطلاب حفظ كلمة المرور الخاصة بهم المسجلة في نموذج النجاح وتغيير تفضيلاتهم في أي وقت قبل إعلان النتائج، ويمكن للطلاب الدخول عدة مرات لتغيير تفضيلاتهم، ويضمن هذا الرقم سرية البيانات والرقم

يسمح لأي شخص بتغيير الرغبة المدخلة من خلال بوابة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

لحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

من الممكن القيام بالتسجيل في التنسيق لدبلوم المعاهد الفنية وفقًا للاتي:-

دخول الطلاب إلى موقع التنسيق. حدد نوع الاستحقاق الخاص بك، وأدخل رقم الرمز الخاص بك، وأدخل كلمة المرور الخاصة بك. سيتم عرض رسالة تأكيد بالاسم الكامل للطالب ورقم الكود وستحتاج إلى الضغط على مفتاح لتأكيد طلبك (الخطوة التالية). يقوم الطلاب بحفظ أرقام الرموز وكلمات المرور لتغيير تفضيلاتهم في أي وقت. يمكن للطلاب الدخول عدة مرات لتغيير تفضيلاتهم حتى يتم إعلان النتائج.

يسمح لأي شخص بتغيير الرغبة المدخلة من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية.

يتم عمل الترشيحات على أساس التعديلات الأخيرة التي سجلها الطالب فيقوم الطالب نفسه بكتابة رغباته وعرضها وطبعها.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن أربعة تغييرات تتعلق بمواءمة الشهادات الفنية لعام 2022، مؤكدًا توحيد فرص طلاب الدبلوم الفني، كما أن هذا القرار يسري على الطلاب الذين أكملوا الدبلوم والمدارس الفنية في العام الحالي 2022 والمشاركين في امتحانات الدبلوم والمعاهد اعتبارًا من 2022/2023، وقد تم بالفعل ترشيح الطلاب الحاصلين على الدبلومات “ثلاث سنوات” ودبلومات “لمدة خمس سنوات” لعام 2020 و 2021 من قبل مكتب التنسيق عند التقدم لامتحانات معهد الدبلوم للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ولن يتم القبول في إحدى الجامعات إلا بالحصول على اختبارات الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023

وأكد المجلس أن الطلاب المنتدبين للكليات الأربع كل عام سيتم تحديدهم من هذه الفئة من الطلاب بناءً على البيانات التي يقدمها مكتب التنسيق، وجاء التغيير الرابع والأخير هو اجتياز جميع الاختبارات بشرط أن يجتاز الشخص الحاصل على “دبلوم التكنولوجيا الزراعية” 75٪ على الأقل من إجمالي عدد الامتحانات في نفس العام الذي خضعوا فيه للامتحانات، بحيث يتم ترشيح كافة الطلبة الحاصلين على الدبلومات الفنية 3 أو 5 سنوات في الكليات المتوافقة مع مجامعهم.