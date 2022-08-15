نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2-1 ملخص أهداف نتيجة مباراة ريال مدريد والميريا في الدوري الأسباني الموسم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد و الميريا اليوم الاحد 14-8-2022 من ضمن الجولة 1 من الدوري الاسباني الممتاز، والتي بدأت الساعة ٨ بتوقيت جرينتش.

نتيجة مباراة ريال مدريد والميريا

ويذكر أن الشوط الأول انتهت نتيجته بتقدم الميريا بهدف نظيف، سجله في الدقيقة السابعة عبر اللاعب البلجيكي (لارجي رامازاني) بعد تمريرة عبقرية سقط على اثارها خط دفاع الميرنجي من اللاعب (اينيغو ايغواراس).

وخلال بداية الشوط الثاني استطاع ريال مدريد تسجيل هدف ليتعادل في الدقيقة 61 بتركيز رائع من اللاعب (لوكاس فاسكيز) بعد تمريرة ممتازة من العالمي كريم بنزيمة.

واخيرا انتهت المباراة بنتيجة ٢/١ بعد تسجيل اللاعب دافيد إبلا الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة ٧٥ من الشوط الثاني.

ورأينا اليوم ريال مدريد العملاق في استاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط عندما حل ضيفًا كبيرا على الصاعد الجديد الميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني موسم 2022/2023.

ويذكر أن فريق قد فاز ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي قبل أيام معدودة بفوزه على اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة هدفين نظيفين وسيدخل هذا بهدف الحفاظ على لقب الدوري الاسباني للمرة الاولي منذ موسم 2007/2008.

ما هي تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام الميريا؟

تيبو كورتوا – لوكاس فاسكيز – انطونيو روديجر – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي – توني كروس – ادواردو كامافينجا – اوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

ما غيابات ريال مدريد اليوم أمام ألميريا؟

قام المدير الفني الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بوضع تشكيلة شبه كاملة ليستعد للمباراة الافتتاحية في هذا الموسم، باستثناء غياب الثلاثة لاعيبة داني كارفخال، ورينير جيسوس ورودريجو جوس.

ولكن هناك أماكن شاغرة لصفقات ريال مدريد الصيفية أنطونيو روديجر أو أوريلين تشواميني في التشكيلة الأساسية خلال كأس السوبر الأوروبي، لكن أنشيلوتي يفكر في تغيير أو اثنين لإراحة فريقه الذي شارك في منتصف الأسبوع أمام فرانكفورت.

سيكون فيرلاند ميندي مرشحًا قويًا للاستراحة في خط الدفاع، بينما يجب أن يستمر فيديريكو فالفيردي على يمين خط الوسط في ظل غياب البرازيلي رودريجو.