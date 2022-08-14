نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة السعودية لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر طلب انتهاء الإقامة في المملكة العربية السعودية من مصلحة الوافدين حيث أنهم مهتمون بمعرفة تاريخ انتهاء الصلاحية حتى يتمكنوا من التجديد في الوقت المحدد قبل انتهاء صلاحية تصريح إقامتهم، هذا لتجنب التعرض لعقوبات قانونية قد تصل إلى حد الترحيل في حالة التأخير المتكرر، وعندما يتعلق الأمر بالتحديثات، فإن الحكومة السعودية تطبق هذه العقوبات بصرامة.

الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة

المملكة العربية السعودية هي إحدى دول العالم التي تجذب العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات لمزايا لا يستطيع العمال العثور عليها في العديد من الدول الأخرى، حيث يحصل العامل على وجود قانوني من خلال بطاقة إقامة تتيح له القيام بواجباته والقيام بعمله بشكل منتظم، وتعد بطاقة الإقامة هي بطاقة مؤقتة يتم تجديدها سنويًا مقابل رسوم يحددها مكتب الجوازات، والتي تتطلب الدفع ولكي لا يتم دفع غرامات، يجب إكمالها خلال الفترة المسموح بها قبل انتهاء صلاحيتها. أحتاج إلى تجديد تصريح الإقامة.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة

تقدم منصة أبشر الإلكترونية عددًا من الخدمات لكل من المقيمين والوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ومن بين الخدمات التي تقدمها المنصة الدخول فقط إلى مكان الإقامة وتاريخ انتهاء تصريح الإقامة، والخدمة التي تحدد اتبع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اكتب رمز التحقق.

انتقل إلى الطلبات الإلكترونية، وانقر على جوازات السفر، ثم انقر على تجديدات جواز السفر.

اكتب رقم منزلك.

انقر فوق عرض.

شروط تجديد الإقامة في السعودية

بعد أن علمت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أن تصريح إقامتهم قد انتهى، عرضت على المغتربين فرصة تجديد تصريح إقامتهم إلكترونيًا والقدرة على دفع رسوم التجديد عن طريق جهاز الصراف الآلي، وجاءت الشروط اللازمة للتجديد: