نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على الدراسه العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد 1444 وفق جدول التقويم الدراسي 2023؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الطلاب باحتساب كم باقي على الدراسه العد التنازلي وذلك عقب إعلان وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1444 ، بالإضافة إلى إعلانها عن إجراء العديد من التعديلات على التقويم الدراسي الجديد وإليكم الوقت المتبقي على بدء الدراسة بالنسبة للطلاب وكلاً من الكادر التعليمي و الإداري، بجانب الإجازات الدراسية المختلفة وذلك في السطور التالية.

كم باقي على الدراسه العد التنازلي؟

تزامنا مع اقتراب بدء الدراسة داخل مدارس المملكة العربية السعودية المختلفة يتساءل الطلاب عن الوقت المتبقي على بدء الدراسة للعام 1444 حيث جاءت إجابة وزارة التعليم السعودية بأنها تقوم بإجراء بعض التعديلات على التقويم المدرسي الخاص بالعام الدراسي الجديد بخصوص عودة الطلاب وعودة كلاً من الكادر التعليمي والإداري إلى مقاعد الدراسة بجانب الإعلان عن الوقت المتبقي على بدء الدراسة وهو 13 يوم.

موعد بدء الدراسة 1444

كشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 1444ه‍ وهو الاثنين الموافق 24 من شهر محرم 1444ه‍ الموافق 22 من شهر أغسطس 2022م وذلك بالنسبة للكادر الإداري أما بالنسبة للكادر التعليمي والطلاب سوف يبدأ العام الدراسي لهم في 1 من شهر صفر 1444ه‍ الموافق 28 من شهر أغسطس 2022 م، كما أعلنت الوزارة أيضا عن موعد نهاية العام الدراسي وهو 22 يونيو 2023م الموافق 4 ذي الحجة لعام 1444ه‍.

إجازات العام الدراسي 1444

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن مواعيد الإجازات الخاصة بالعام الدراسي 1444 وجاءت الإجازات كالتالي: