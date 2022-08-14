نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 عودة الاداريين للمدارس بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب مجموعة كبيرة من الموظفين الإداريين في معرفة التقويم الدراسي 1444 عودة الاداريين كي يتعرفوا على التاريخ الذي سوف يعودون فيه إلى العمل، وفي الحقيقة قامت وزارة التعليم بتحديد ذلك عند الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد، وسوف نوضح لكم اليوم الموعد المعين لذلك.

التقويم الدراسي 1444 عودة الاداريين

قامت وزارة التعليم في السعودي بإعلان التقويم الدراسي 1444 عودة الاداريين وسوف يكون ذلك يوم 22 أغسطس 2022 م الموافق يوم الإثنين 24 محرم 1444 هـ.

مواعيد الفصول الدراسية للعام الدراسي 1444

سوف نوضح لكم في الجدول التالي موعد بدء كل فصل دراسي من الثلاث فصول دراسية في المملكة:

الفصل الدراسي تاريخ البداية تاريخ النهاية أول فصل دراسي 1 محرم 1444 هـ الأحد 28 أغسطس 2022 م 30 ربيع الآخر 1444 هـ الخميس 24 نوفمبر 2022 م ثاني فصل دراسي 5 جمادى الأول 1444 هـ الأحد 4 ديسمبر 2022 م 10 شوال 1444 هـ الخميس 30 أبريل 2022 م ثالث فصل دراسي 20 شوال 1444 هـ الأحد 10 مايو 2023 م 4 ذو الحجة 1444 هـ الخميس 22 يوليو 2022 م

إجازات العام الدراسي 1444

سوف نوضح في الجدول التالي الإجازات التي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي: