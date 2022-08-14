نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2022 ومؤشرات درجات القبول في الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لعلمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2022، جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة ينتظرون تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2022، حيث أنه سوف يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في مساء يوم غدا الموافق الاثنين 15 أغسطس، حيث أن أصحاب المرحلة الاولى حالياً يقوموا بانتظار إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكلية التي تم ترشيحهم إليها، لذلك سوف يتمكن الطلاب والطالبات من معرفة نتائجهم في تنسيق المرحلة الاولى من خلال هذا الموقع، ويمكن أيضا لطلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم في هذا الموقع بكل سهولة، والآن تابعنا لكي تتعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022.

تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2022

الكثير من الطلاب والطالبات يشعرون بالتوتر لأنهم ينتظرون بشدة الإعلان عن تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2022 بفارغ الصبر، حيث سوف يتم صدورموعد بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية خلال ساعات قليلة وهذا سوف يعلن عنه وزير التعليم العالي، حيث يعد أن التنسيق يرتبط بالنجاح لأنه إذا كانت نسبة نجاح الطلاب مرتفعة سوف يكون التنسيق مرتقع واذا حدث غير ذلك سيكون العكس صحيح، لذلك سوف نعرض لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 في السطور التالية:

شعبة علمي علوم: هذا يعد بنسبة 62.07 % فأكثر.

شعبة علمي رياضة: هذا يعد بنسبة 62.07 % فأكثر.

الشعبة الأدبية: هذا يعد بنسبة 58.05% فأكثر.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

واليكم قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب العلمي والادبي:

الهندسة.

الحاسبات والمعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

كليات الطب البيطري.

التمريض.

العلوم.

الزراعة.

التخطيط العمراني.

فنون جميلة عمارة.

الجامعات التكنولوجية.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الالسن.

التربية. الأداب.

الحقوق.

السياحة الفنادق.

الخدمة الاجتماعية .

كيفية التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022

الآن سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكنك أن تقوم بالتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022:

أولاً يجب أن تقوم ب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

بعد الدخول إلى الموقع يجب أن تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري بشكل صحيح.

ادخل رمز التحقق الظاهر امامك.

وبذلك تم دخولك إلى الموقع بنجاح بعد ذلك قم بإدخال الرغبات التي تريدها.

خلال أيام من الآن سيتم الآن عن درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، حيث من المقرر أن يتم الاعلان عن المرحلة الثانية للتنسيق ومواعيد التسجيل بها بعد الانتهاء من الإعلان عن نتيجة المرحلة الاولى التي من المقرر أن يغلق باب التسجيل فيها خلال ساعات من الآن، على أن يستمر التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لمدة 5 أيام أيضا عبر موقع التنسيق.