نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق التمريض “التنسيق بالدرجات” تنسيق كلية تمريض 2022.. الحدي الأدني للقبول في كلية تمريض بكافة المحافظات المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر تنسيق كلية تمريض 2022 كافة محركات البحث منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة، إذ يرغب الآلاف من الطلاب في الحصول على فرصة للالتحاق بكليات التمريض، التي أصبحت كليات الشعبة العلمية الآن، حيث إنها توفر فرص عمل فورية في سوق العمل المحلي، وفيما يلي نقدم لكم دليل تنسيق كلية التمريض المتوقع ان يتم طرحة للعام الدراسي الجديد.

تنسيق كلية تمريض 2022

يختلف تنسيق كلية تمريض 2022، من محافظة لمحافظة، حيث تتواجد كلية التمريض فيما يزيد عن 20 جامعة حكومية، علي رأسها جامعة “القاهرة، وجامعة عين شمس، وحلوان، وجامعة بنها، و طنطا، والمنوفية، وغيرها، وقد كشف المجلس الأعلى للجامعات مؤخراً، أنه سوف يتم القبول بكليات التمريض وكذلك في المعاهد التابعة لها كرغبة مستقلة من طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية أوما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بتنسيق العام الجامعي الجديد 2022 – 2023، كما أكد كذلك المجلس الأعلى للجامعات، أن القبول بكلية التمريض سيتم أساس إقليمي وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرغبات الخاصة بالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

مؤشرات تنسيق كلية تمريض 2022 وقواعد القبول لها

بالإضافة إلى تنسيق كلية تمريض 2022، يعتمد القبول فيها على عدة قواعد طبقا للائحة الموحدة لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، من ابرز تلك القواعد هو اجتياز اختبارات القبول، واجتياز المقابلة الشخصية، والتي تقيس عدة جوانب من اهمها

المظهر العام

المهارات الذهنية

مهارات التواصل

توقعات تنسيق كلية تمريض 2022

من المتوقع أن تتقارب الحدود الدنيا في تنسيق كلية تمريض 2022 مع تنسيق العام الماضي، وفقا لما يلي:

كلية تمريض جامعة القاهرة 284 بنسبة 69.26%.

كلية تمريض المنصورة 339 بنسبة 82.68%.

كلية تمريض بور سعيد 336 بنسبة 81.95%.

كلية تمريض طنطا 338 بنسبة 82.43%.

كلية تمريض دمياط بنسبة 80.48%.

كلية تمريض دمنهور 324 بنسبة 79.02%.

كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم 323 بنسبة 78.78%

كلية تمريض الزقازيق 324 بنسبة 79.02%.

تمريض المنيا 309 بنسبة 75.36%. .

تمريض جنوب الوادي 308 بنسبة 75.12%

تمريض سوهاج 302 بنسبة 73.65%.

تمريض أسيوط 308 بنسبة 75.12%

تمريض بنها 300 بنسبة 73.17%..

تمريض مطروح 282 بنسبة 68.78%.

كفر الشيخ 285 بنسبة 69.51%.

تمريض الإسكندرية 272 بنسبة 66.34%.

توقعت العديد من الجهات تنسيق كلية التمريض للعام الدراسي الجديد 2022\2023، حيث انة حتى الآن لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن التنسيق الرسمي من قِبل وزارة التربية والتعليم، حيث قد اشارت الجهات المسؤلة الى انة سيتم طرح التنسيق الرسمي في نهاية الاسبوع الجاري، وما قدمناة لكم في السطور السابقة ما هو الا توقعات بالتنسيق، فتابعونا لتتعرفو على التنسيق الرسمي فور اعلانة.

طرحت وزارة التربية والتعليم المصرية في الآونة الزمنية الاخيرة التنسيق الرسمي للمرحلة الاولى لكافة شعب الثانوية العامة “ادبي، علمي علوم ورياضة”، حيث قد قامت بطرح التسيق على موقع التنسيق الرسمي التابع للوزارة، حيث يمكن من خلال موقع التنسيق التعرف على مؤشرات التنسيق، كما يمكن الآن القيام بتسجيل الرغبات بكل سهولة.