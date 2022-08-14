نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444 لشكاوى التسجيل والأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444 للتواصل مع الدعم الفني للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور بالمملكة، وبدأت في استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والتعرف على كيفية أو طريقة تقديم الضمان الاجتماعي بشكل مفصل لمعرفة خطوات التسجيل وتعبئة نموذج التقديم، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الوزارة، ومن يرغب في التعرف على إجابة سؤال متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي والحالات التي يتوقف فيها، يمكنه ذلك من خلال ثقفني أيضاً.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من وسائل التواصل مع خدمة العملاء، حيث يمكن التواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية من خلال التطبيقات الآتية (تطبيق معاً للرصد – وصال – الثقافة العمالية – حساب المواطن)، ويتم توفير النسخة الخاصة لهواتف أيفون والهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد لمن يرغب في تحميل التطبيق، ويختص كل تطبيق ببرنامج معين من برامج الوزارة.

كما يمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي تعمل على زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني بين المستفيدين والوزارة، كما تعمل الخدمة على رفع مستوى مشاركة الجمهور في الشراكة حول توجهات الوزارة، حيث يمكن من خلالها تقديم شكو أو ملاحظة أو تقديم اقتراح للرقي بمستوى الخدمات والأعمال التي تقدمها الموارد البشرية، ويتم تقديم الشكوى بتعبئة البيانات المطلوبة.

كما توفر الوزارة إمكانية التواصل من خلال عنوان مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوضحت ساعات العمل التي يتم خلالها استقبال الشكاوى والاستفسارات أو تقديم الملاحظات، حيث تستقبل الطلبات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:20م، أما عن رقم الضمان الموحد فهو (19911) مركز الاتصال.

هاتف الضمان الاجتماعي المطور الموحد

في ظل توفير الوزارة لعدد من وسائل التواصل أو قنوات الاتصال الرسمية، فقد قمنا بتوفير كافة الوسائل التي يمكن التواصل من خلالها مع الوزارة، فمن يرغب في الحصول على هاتف الضمان الاجتماعي المطور أو رقم هاتف الضمان الاجتماعي الموحد يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444 19911 منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي المطور) جديد sbis.hrsd.gov.sa حساب العناية بالعملاء تويتر HRSD_Care وزارة الموارد البشرية تويتر HRSD_SA خدمة صوتك مسموع hrsd.gov.sa

كما يمكنكم الحصول على صندوق البريد (12484) والرمز البريدي (11157)، ومن خلال منصة الدعم والإعانات الاجتماعية يمكن رفع تذكرة عن طريق النقر على “التذاكر”، ثم الضغط على إنشاء تذكرة جديدة واختيار البرنامج المراد التقديم عليه.

ثم اختيار التصنيف الرئيسي سواء (التسجيل أو رفع الطلب أو التواصل مع خدمة العملاء أو استفسارات)، ثم اختيار التصنيف الفرعي، ثم كتابة الوصف المختصر للمشكلة، ثم النقر على زر إرسال.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

بدأت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة لدى النظام تحتوي على نتيجة الأهلية لأصحاب الطلبات المكتملة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الحالات للوقوف على مدى أهليتهم واستحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد، وحددت الوزارة في رسالتها موعد صرف المستحقات للمقبولين، حيث من المقرر أن يتم الإيداع للدفعة الأولى خلال الأسبوع الجاري، ويجب على كافة المتقدمين التأكد من صحة رقم الحساب البنكي.

وفي حال تسجيل الدخول على نظام الضمان الاجتماعي المطور وكانت حالة الطلب لم تتم دراسة الأهلية مُسبقاً، فهذا لا يعني الرفض وعدم القبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولكن تعني أنه لم يتم دراسة الاستحقاق والتحقق من الأهلية من جانب الجهة المختصة، حيث أكدت على إعلان المؤهلين تدريجياً على دفعات، وهذا يعني أنها ستقوم بدراسة الطلبات أيضاً على دفعات.

ويرجى العلم أنه بعد إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد، فتتاح إمكانية الإطلاع على حالة الأهلية لطلبك، إلى جانب التعرف على تفاصيل الدفعات المالية، وذلك من خلال دخول حسابك في الضمان الاجتماعي، ثم برامج الدعم الخاصة بي والضغط على حالة الحساب البنكي، وستظهر حالة الطلب والدفعات المالية التي تحتوي على قيمة المبلغ المستحق، كما تتاح إمكانية الإطلاع على اعتراضات حالة الأهلية، والشكاوى المالية.

وقد تم التأكيد من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنها تعمل في الوقت الحالي على دراسة كافة الطلبات المقدمة إليها، وسيتم الإعلان عن نتائج التأهل للمقبولين أصحاب الطلبات المكتملة ممن توافرت لديهم شروط القبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، ويترقب كافة المتقدمين إعلان نتائج الدفعة الثانية رسمياً من جانب الوزارة، كما ينتظر مستفيدي الدفعة الأولى إيداع المستحقات في حسابهم البنكي.

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1444

تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يمكن التعرف على إجابة سؤال “كيف أسجل في الضمان المطور” من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالمقال، حيث يتم تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي أولاً من خلال اتباع الرابط المرفق بالجدول عالية، ومن ثم النقر على تسجيل جديد، ثم تعبئة بيانات المتقدم الشخصية، وتتمثل في رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال للمتقدم وكلمة المرور.

ثم تعبئة رمز التحقق والنقر على الموافقة على جميع الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل، وسيتم طلب توثيق رقم الجوال لتفعيل الرقم، أكتب رمز التوثيق ثم قم بالضغط على “توثيق”، وسيتم الرجوع إلى الصفحة الرئيسية، قم بتعبئة بيانات الدخول الخاصة بك (رقم الهوية – كلمة المرور)، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

وسيتم التحويل لواجهة البرنامج الرئيسية لإكمال الملف الموحد للمستفيد، قم بتعبئة البيانات الشخصية سواء الثابتة التي لا يتاح التعديل عليها، والمسترجعة التي يتاح تعديلها، والجديدة التي يجب إضافتها، وبعد ذلك يطرح ثلاث أسئلة للإجابة عليها للتعرف على حالة المتقدم الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي أم لا، وهل هو من ذوي الإعاقة أم لا، وبعد ذلك يطلب إدخال رقم الحساب المصرفي أو البنكي “آيبان”، ويجب أن يكون الحساب باسم المتقدم.

ثم يتم النقر على حفظ البيانات المسجلة بعد الانتهاء من تعبئة كل خانة، وبعد ذلك يتم الانتقال لخانة السكن، وهنا يجب إدخال المعلومات وفق ما هو مسجل في العنوان الوطني، ويجب التحقق من توافر شروط الاستحقاق الجديدة في المتقدم وأسرته قبل التقديم على البرنامج، لأن هناك العديد من الطلبات تم رفضها والسبب هو عدم مطابقة الطلب للشروط المعلنة.

وبعد الانتهاء من تعبئة بيانات السكن، يتم الانتقال إلى تعبئة بيانات الدخل، وهنا يجب إدخال كافة أنواع الدخل لجميع أفراد الأسرة، ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي سيتم من خلاله تحقيق التكافل بالمجتمع من خلال الوصول الدقيق لكافة المستحقين سواء كانوا أسراً أو أفراد، كما يتم من خلال الضمان الاجتماعي الجديد تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم المناسب للأفراد والأسر الأشد احتياجاً، وذلك من أجل ضمان تغطية كافة الاحتياجات الأساسية لهم من خلال حصولهم على الدعم المالي أو النقدي المقدم من الوزارة.

بالإضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب لتمكين المستحقين القادرين على العمل بتزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على النفس لتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات لديهم، ويجب على كافة المستحقين البحث عن فرص عمل مناسبة عبر منصات التوظيف التي تعتمدها الوزارة، وقد أوضحت الجهة المختصة أنه قد تم نقل خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية.

وإلى جانب إكمال التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على معاش الضمان عن طريق منصة الضمان المطور 1444، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق أو نتائج أهلية الضمان المطور من خلالها أيضاً، وذلك بعد صدور القرار بالموافقة أو الرفض، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالجدول.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الدخول 1444

أطلقت الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتمكين المستحقين من تحقيق الاستقلال المالي وتحويلهم إلى أفراد منتجين بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ويتميز نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد المعلن عن بدء سريانه بالاعتماد على منهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة والمال العام إلى مستحقيه الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية.

إلى جانب أنه يتميز بالمرونة العالية في تفهم الاحتياجات ومتغيرات المستحقين والمستحقات، وتوفير متابعة مستمرة لتحقيق أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444 الموحد، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال، ويجب العلم أن البرنامج الجديد قد توسع ليشتمل على فئات أكثر مما سبق في البرنامج القديم.

ويتوجب العلم أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، فلا يجوز تقديم أحد الأفراد دون البعض الأخر، فعند تعبئة الملف الموحد للمتقدم، يجب عليه عدم إغفال إضافة أحد التابعين حتى لا يقع تحت طائلة القانون، حيث يعتبر هذا النوع من أنواع التحايل للحصول على مال عام بدون وجه حق، أو رفض الطلب المقدم من جانبك على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

ويستثنى من شرط ضرورة الإقامة مع الأسرة في نفس المسكن الطالب المقيم خارج المسكن أو خارج المدينة لغرض الدراسة، ولكن يشترط لحصوله على المعاش ضمن استحقاق الأسرة أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام، كما يجب عليه القبول والموافقة على الارتباط كتابع لعائل الأسرة، وإكمال البيانات المطلوبة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

متى ينزل الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

أكد البرنامج على أنه بعد الانتهاء من التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وتعبئة الطلب بشكل كامل 100% ببيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة، يتم إشعار المتقدم بنتيجة الأهلية والاستحقاق بعد مرور خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب بنجاح، حيث يتم خلال هذه الفترة التحقق من البيانات المسجلة وإجراء الزيارة للمسكن، وتدقيق حالة المتقدم بشكل كامل وفق معايير وشروط الاستحقاق.

ثم يصدر القرار النهائي عن الجهة المختصة إما بالقبول أو الرفض مع التسبيب، ويجب العلم أنه من المحتمل أن تتأخر الوزارة في إطلاق نتائج الأهلية والاستحقاق أو نتائج القبول في الضمان الاجتماعي المطور، ويرجع ذلك إلى كثرة الحالات المسجلة في البرنامج والتي من المقرر أن يتم دراستها للوقوف على أحقيتها في الحصول على المعاش من عدمه، لذلك يجب الانتظار حتى يتم إشعار المتقدمين بنتائج القبول.

وقد تم توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور والقديم من جانب الموارد البشرية، حيث أصبح موعد تحويل رواتب المستحقين إلى الحسابات البنكية التي تم التحقق منها بنجاح بتاريخ الأول من كل شهر ميلادي، فبحلول تاريخ الأول من الشهر الميلادي الجديد يتم تحويل رواتب الضمان الاجتماعي الجديد والقديم بشكل آلي للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.

استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

يتم الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان من خلال منصة الدعم الضمان الاجتماعي الجديد المختصة باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج، والاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد، وقد أوضحت الجهة المعنية بالبرنامج أنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة الأهلية وإشعار المقبولين برسالة نصية على الجوال، أو يمكنهم الإطلاع على حالة الطلب من أيقونة الطلبات.

وقد أصدرت الموارد البشرية قرار الرفض لبعض المتقدمين والسبب هو عدم انطباق شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور على الأسرة المتقدمة، وهنا يجب على عائل الأسرة المرفوضة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وتعديلها بتفادي أو تصحيح المعلومات المسجلة من جانبة وإعادة التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي مرة أخرى، حيث يجب التحقق من توافر الشروط أولاً قبل النقر على إعادة التقديم.

ويجب العلم أنه في حال تحديد نوع المسكن مستأجر فيجب الانتباه لأمر هام وهو وجود “عقد الإيجار الإلكتروني”، حيث يجب تعبئة رقم عقد الإيجار الإلكتروني المسجل على منصة إيجار، حيث تم رفض العديد من الطلبات وسبب عدم التأهل هو “عدم وجود عقد إيجار نشط على منصة إيجار”، لذلك يجب الانتباه في حال كنت مستأجراً لوجود عقد ساري الصلاحية على المنصة.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أطلقت الوزارة نظام الضمان الاجتماعي الجديد بآلية عمل مطورة لتحقيق بعض الأهداف المرجوة منه، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي بنسخته المطورة انطلاقة جديدة للإسهام في تمكين المستحقين وتأهيلهم لتوفير الدعم المناسب لهم عن طريق وضع آليات تضمن وصول المعاش للفئات الأكثر حاجة للأموال من أجل تلبية متطلباتهم الأساسية

وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على عدم توقف المعاش عن المستفيدين الحاليين في حال تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتاح لهم التسجيل على مدار ستة أشهر بدأت من تاريخ إطلاق البرنامج، وتتمثل أهداف النظام المطور للضمان الاجتماعي في تمكين المستحق لتحقيق الاستقلال المادي، وتقديم الدعم والحماية للمستحقين المتوافر لديهم شروط الاستحقاق أو الأهلية، إلى جانب توفير الحد الأدنى للمتطلبات الأساسية للفرد المستقل أو الأسرة.

وقد تم وضع آليات لنظام الضمان الاجتماعي المطور من شأنها ضمان وصول المساعدات النقدية لمستحقيها فعلياً، بالإضافة إلى إيجاد التدابير اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومن يرغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي للموظفين الجديدة، والتعرف على إجابة سؤال هل هناك فارق بين الموظف والعاطل من حيث شروط الاستحقاق أم لا؟ يمكنه ذلك الآن.

ويمكن التواصل مع الدعم الفني من خلال حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يتم الرد من قبل الحساب بشكل سريع وملخص، ويمكن أيضاً رفع شكوى عبر خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، كما يمكن التواصل مع الدعم الفني للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الاتصال على جوال أو رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444 الموحد الموضح بالجدول.

رقم تليفون الضمان الاجتماعي المجاني 1444

في حال الرغبة في الحصول على أي استفسار يتعلق بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، فيتم التواصل بشكل مباشر مع الدعم الفني للوزارة، والتي من جانبها تقوم بالرد على الاستفسارات والشكاوى، وتقديم المساعدة لراغبي الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب وكيل الضمان الاجتماعي الأستاذ سلطان الجريس.

ويمكن من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية رفع تذكرة من خلال الدخول إلى حسابك الشخصي في موقع الضمان الاجتماعي، ثم النقر على أيقونة “التذاكر”، ثم إنشاء تذكرة جديدة، ومن ثم اختيار البرنامج والتصنيف للتذكرة سواء الخاصة بالتسجيل أو الخطأ في رفع الطلب أو التواصل مع خدمة العملاء أو الحصول على استفسارات.

ويجب العلم أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد يعتمد عند احتساب القيمة المستحقة للمستحقين على عدد أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، ومجموع إجمالي الدخل لكافة الأفراد سواء المكتسب أو غير المكتسب من برامج الدعم الحكومية، وعند تعبئة بيانات الدخل يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لجميع الأفراد حتى التابعين، كما يؤخذ في الاعتبار النفقات والأموال والثروات المملوكة للمتقدم.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

بدأت الوزارة في إعلان نتاج الأهلية والاستحقاق وإرسال رسائل نصية تفيد بصدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب عدم الأهلية بشكل واضح في الملف الخاص بالمتقدم حتى يتسنى له تقديم اعتراض على عدم الأهلية أو يتعرف على الأسباب المانعة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تغيرت حالة الطلب إلى مؤهل أو غير مؤهل للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة ممن تم الانتهاء من دراسة الطلب الخاص بهم.

ومن المحتمل أن تجد أن حالة الضمان تغيرت إلى تم التحقق بنجاح، وهذه الرسالة تعني أن الوزارة تحققت من صحة رقم الحساب المصرفي وأنه باسم المتقدم بالطلب، وفي حال كانت الحالة عدم التحقق، فهذا معناه أن هناك خطأً في الرقم أو ليس باسم المتقدم على الضمان، لذلك يجب تحديث البيانات الخاصة بالحساب البنكي، وعند مواجهة مشاكل عند تعبة الملف الموحد، فيمكن التواصل مع مركز العملاء من خلال رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444 الموضح بالجدول.

ويرجى العلم أنه في حال كان إيقاف خدمات لعائل الأسرة، فيمكن اختيار أحد أفراد الأسرة المقيمين معه في نفس المسكن ليكون عائل الأسرة سواء كانت الزوجة أو أحد الأبناء، ولكن يشترط لذلك أن يتعدى سن الـ18 عام وأن يكون لديه حساب مصرفي مطابقاً لاسمه، وبعد إضافته كتابع، يتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بالتابع تفيد بضرورة قبول الارتباط كتابع والموافقة عليها.

ومن ثم إكمال إدخال البيانات المطلوبة بالملف الموحد عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور من حساب التابع، وبعد ذلك سيتم دراسة الطلب لمعرفة مدى أهلية الأسرة الأسرة المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفور صدور قرار الأهلية، سيتم نزول رواتب الضمان الاجتماعي في حساب العائل البنكي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة توافر بعض الشروط فيمن يرغب الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يجب الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي الجديد لمعرفة هل تنطبق على حالتك أم لا، ففي حال انطباقها يتم التقديم مباشرةً بتعبئة البيانات المطلوبة، وفي حال توفر سبب من أسباب عدم التأهل، فيجب تلاشي هذا السبب وتصحيحه قبل التقديم على الضمان المطور.

وتتمثل شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في ضرورة أن يكون مقيماً بشكل دائم بالمملكة على مدار عام سابق على تاريخ التقديم في الضمان المطور، وأن يكون سعودي الجنسية باستثناء بعض الفئات وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

وأن يقل الدخل الشهري المحتسب عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع)، والالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة، وانطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي المحددة باللائحة.

كما يجب ألا يكون مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، وعدم امتلاك ثروات أو أصول عالية القيمة، وألا يمتلك أكثر من مركبة أو سيارة، وعند تعبئة البيانات يجب تحري الدقة والتأكد من صحتها، حيث يتم دراسة الطلب بناءً على البيانات المسجلة والمدخلة بالملف، ووفقاً للمعلومات المدخلة والواردة من الجهات ذات العلاقة، فيتم تقييم حالة المتقدم سواء بالقبول أو الرفض.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444

تتيح الوزارة أمام راغبي التواصل مع الدعم الفني إمكانية الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي من خلال رقم 19911 لتقديم شكوى أو الحصول على استفسار يتعلق بعملية التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك الحال عند تأخر تحويل الدفعات المالية أو صدور قرار الرفض وعدم التأهل، حيث يتم الاتصال على الرقم، وسيتم الرد من قبل المختصين.

هناك بعض الحالات التي قد صدرت لها قرار الأهلية والاستحقاق بالدفعة الأولى أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم، وتم نقلهم إلى الضمان المطور بعد تسجيلهم بنجاح في منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور، وكما تم نزول مستحقاتهم في الحسابات البنكية، ولكنهم عندما دخلوا إلى الملف الخاص بهم في الضمان وجدوا أن حالة الطلب قد تغيرت إلى غير مؤهل، فماذا يعني؟

في هذه الحالة أكدت الموارد البشرية على أن المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي ممن تقدموا بطلب تسجيل في البرنامج المطور، وتم قبولهم وصرف الدفعة الأولى لهم، ولكن لم تصدر لهم أهلية الدورة الثانية، بأنه سيتم التحقق من أهلية المستفيدين شهرياً، وسيتم صرف المستحقات بناءً على استيفاء معايير الاستحقاق لديهم، لذلك يجب التأكد من انطباق شروط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

بعد صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد أصحاب الطلبات المكتملة والتي تم الانتهاء من دراستها من جانب اللجنة، فقد تم تأهل البعض ورفض البعض الأخر، ويتاح لمن تم عدم قبوله “غير مؤهل” تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية من خلال الذهاب إلى أيقونة الطلبات، ثم حالة الطلب والنقر على رمز العين أسفل الإجراء عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وقد تم ظهور المبلغ المستحق في خانة الدفعات المالية لكافة المقبولين أو المؤهلين في البرنامج، حيث يمكن التعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي الجديد من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التوجه إلى أيقونة الطلبات، وسيتم عرض كافة تفاصيل الطلب، قم بالذهاب إلى خانة الدفعات المالية، وستجد مقدار راتب الضمان المطور بهذه الخانة.

الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثامنة

بدأت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1443 في إصدار نتائج الأهلية الدفعة الثامنة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وبعد صدور نتائج الأهلية والاستحقاق اليوم، فقد أصبح بإمكان المستفيدين استعلام عن حالة الأهلية والاستحقاق من خلال تسجيل دخول منصة الدعم.

كما تم الإعلان من جانب الوزارة عن توحيد موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد والقديم ليكون بالأول من كل شهر ميلادي، وبذلك سيتم صرف المعاشات للمستحقين في نفس التاريخ للمستحقين بالضمان الجديد والقديم، وبناءً على ذلك فقد تم تحويل رواتب الضمان الاجتماعي الدفعة الثامنة إلى الحسابات البنكية للمؤهلين ضمن الدفعة الثامنة مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين بتاريخ 1 أغسطس 2022م.