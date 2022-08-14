نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن www.tawjihi.jo موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي 2022 نستعرضها بالتفصيل بعد أن تم الإعلان عن موعد النتائج اليوم في العديد من المواقع الإلكترونية، والكثير من الطلاب في الأردن وأولياء الأمور يبحثون عن معرفة نتائج التوجيهي الأردن 2022 ، حيث أن نتائج التوجيهي بالأردن٢٠٢٢ أقترب موعد ظهورها، حيث يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الطلاب، بكل شفافية وفي الوقت الحالي الكثير من الطلاب الأردنيين ينتظرون معرفة نتائجهم، في هذا المقال سوف نتحدث عن موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن ومعرفة الحصول على النتيجة تابعوا معنا.

نتائج توجيهي 2022

قام طلاب الشهادة الثانوية العامة في المملكة الأردنية بـالانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة، بعد تعب دام لمدة سنة كاملة بين الدراسة والمذاكرة من أجل الحصول على أعلى الدرجات، حيث أن امتحانات التوجيهي في الأردن قد بدأت يوم الخميس الموافق ٣٠ من شهر يونيو الماضي، وقد انتهت يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من شهر يوليو الماضي، وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد كافة الدرجات يتم اعتماد النتيجة رسمياً والإعلان عنها ويتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في الأردن.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

ينتظر كافة طلاب الشهادة الثانوية في الأردن موعد ظهور النتيجة، لذلك سوف نقدم لهم خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022 عقب صدورها، سنقوم بتوضيح الخطوات من أجل الحصول على النتيجة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردن بالتفصيل.

بعد ذلك يتم فتح صفحة أمامك بها خيار نتائج التوجيهي 2022 الأردن قم بالنقر عليه.

بعد ذلك يتم اختيار الفرع سواء كان علمي أو أدبي.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بك.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة جديدة بها النتيجة ونسبة النجاح أو الرسوب.

موعد ظهور نتائج توجيهي

ومن المؤكد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2022 ، أن يكون في منتصف شهر أغسطس الجاري، ومن الممكن أن يكون تاريخ ظهور نتائج التوجيهي 2022 يوم الخميس الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك حسب تصريحات خاصة بمديرية الامتحانات الخاصة بالمملكة الأردنية.

نتائج التوجيهي الأردن ٢٠٢٢

جميع الطلاب في الأردن ينتظرون ظهور نتائج التوجيهي 2022 ، حيث ظهرت إشاعة عن طريقة الحصول على النتيجة من خلال رسالة نصية قصيرة ولكن هذه الإشاعة غير صحيحة حيث قامت وزارة التربية والتعليم بنفي هذه الإشاعات.

حيث أن نتيجة الشهادة الثانوية سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية دون غيرها، وسوف يتم رفع النتيجة على الموقع عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات ورصدها بكل شفافية بعد ذلك يتم اعتماد النتيجة من قبل الوزير ثم يتم رفعها على الموقع وذلك من أجل التسهيل على الطلاب وعدم التكدس والزحام في المدارس من أجل معرفة النتيجة، وعدم تفشي المرض خاصة بعد ظهور جائحة كورونا المستجدة.

وتمنى وزير التربية والتعليم في الأردن لجميع الطلاب النجاح والحصول على أعلى الدرجات و دوام التفوق في جميع المراحل التعليمية في حياتهم، حيث نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ الأردن أوشكت على الظهور، ولم يتبقى الكثير من الوقت وسيعرف جميع الطلاب في الأردن حصيلة تعبهم.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي تحدثنا فيه بشكل دقيق ومفصل على نتائج التوجيهي ، و موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن ٢٠٢٢، وكيفية الاستعلام عنها وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في الأردن.