نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 بالاسم عبر موقع وزارة التربية moe.gov.jo وخطوات استخراج النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022، تزداد عمليات البحث كثيرا خلال الساعات القليلة الماضية حول نتيجة التوجيهي الأردني، حيث من المفترض أن تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية صباح يوم الأحد 14 أغسطس بالإعلان عن موعد إعلان النتيجة، حيث قد حددت الوزارة في وقت سابق بعد انتهاء الأمتحانات على أن أعمال التصحيح ستبدأ فور الانتهاء من الامتحانات وبالفعل بدأ جميع اللجان الإلكترونية بتصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات وقد أعلنت الوزارة على أن أعمال التصحيح سوف تستغرق في حدود شهر وقد أنهي طلاب التوجيهي الأردني الامتحانات يوم 25 يوليو الماضي 2022 لذلك بدأ الجميع بالبحث عن النتيجة.

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حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية طريقة الاستعلام واستخراج النتائج وهي إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية للنتائج، وهذا لتسهيل على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في معرفة النتيجة من المنزل دون الحاجة إلى التجمعات والاختلاط التي قد يتسبب في انتشار فيروس كورونا، كما أن النتيجة فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم سيتم رفعها على المواقع، كما سيتم إرسالها إلى المدارس بيوم أو يومين إلى المدارس لكي يستطيع الطلاب والطالبات بيان بدرجات والحصول على شهادة النجاح.

خطوات استخراج نتائج التوجيهي الاردن 2022

أدى ما يقارب من 200 ألف طالب وطالبة امتحانات التوجيهي الأردني من مختلف محافظات الأردن، حيث كانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وكان هناك نسبة 20% من الأسئلة الصعبة وهذا كان بعرض تميز الطالب المتفوق عن الطالب العادي، ولهذا هناك حالة من الخوف والقلق الشديد من الطلاب و الطالبات بشأن النتيجة، كما أن الوزارة شددت على جميع لجان التصحيح بمراعاة أقصى درجات الدقة والشفافية في التصحيح لكي لا يظلم الطلاب، ويمكن للطلاب استخراج النتيجة فور اعتمادها ورفعها على المواقع بالخطوات التالية:

موعد إعلان نتائج التوجيهي الاردن 2022

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بعد الانتهاء من الامتحانات أن أعمال التصحيح ستبدأ فور الانتهاء من الامتحانات، وصرحت بأن المؤشرات الأولية للإعلان عن النتيجة سيكون يوم 20 أغسطس 2022، وستقوم الوزارة بالإعلان عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج التوجيهي الاردن اليوم الأحد.