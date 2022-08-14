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عمر شويل - جدة “بالفيديو”.. رابط منصة حجز جواز سفر سوري 2022.. هيئة الهجرة والجوازات السورية حجز دور على جواز سفر سوريا syria-visa.sy خدمة حجز جواز سفر سوري هي واحدة من الخدمات الهامة التي يحتاج اليها عدد كبير من المواطنين في سوريا وكذلك من المتواجدين خارجها، والتي قد تم طرحها الكترونيا خلال الفترة الأخيرة من قبل الحكومة السورية، لكي يتم سهولة اصدار جواز سفر أو تجديده بشكل سهل من خلال الحصول على موعد مسبق لتتم بشكل الكتروني بدلا من الطرق التقليدية في استخراج جواز السفر السوري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط منصة حجز جواز سفر سوري وكيفية الحجز بالخطوات.

خدمة منصة حجز جواز سفر سوري 2022

وقد كانت الحكومة السورية قد اعلنت رسميا خلال الفترة الأخيرة عن اطلاق منصة حجز جوز السفر السوري، وفي هذا الاطار فقد أفادت وزارة الداخلية السورية أن الارتباط بـ “النافذة الإلكترونية” منصة حجز الجوازات السورية يتيح لجميع المواطنين السوريين بسهولة تتبع دور الحصول على جواز سفر سوري في الحالات التي يتقدمون فيها مقدمًا، وهو ما تم طرحه في اطار الحد من عملية الازدحام المروري، وقد اكدت الحكومة انه يشترط أن تشمل الخدمة “حجز دور الجواز السوري في سوريا”. سيتم الاتصال بجميع المحافظات في أقرب وقت ممكن.

رابط منصة حجز جواز سفر سوري

وقد فعلت الحكومة السورية الموقع الالكتروني المخصص لكي يتم حجز دور لاستخراج جواز سفر سوري، حيث يتم التوجه للحجز من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يجب ان يتم الدخول موقع وزارة الداخلية الرسمي لمنظومة حجز دور على جواز سفر سوريا syria-visa.sy.

ومن ثم يتم اختيار خدمة حجز جواز سفر سوري،

ثم يتم ادخل البيانات الشخصية المطلوبة ورقم التحقق.

بعد ذلك يتم اختيار حجز موعد واختيار التاريخ المناسب والمتاح على المنصة، ثم يتم الاحتفاظ بالموعد.

الاوراق المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري

وقد جاءت الاوراق التي يجب توافرها لكي يتم حجز جواز سفر سوري على النحو التالي.