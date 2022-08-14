نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل … كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022 إلكترونياً|| عبر الموقع الإلكتروني minha.anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منحة البطالة، أصدرت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر رابطًا للتسجيل في استحقاقات البطالة الجزائرية، حيث أعلن الرئيس الجزائري أنه سيدفع للعاطلين عن العمل مجموعة من الرواتب لدعم سبل عيشهم والتي تصل إلى 15٪، حيث أن الدولة تبذل قصارى جهدها من خلال مساعدة الشباب على دفع البلاد إلى الأمام، جاء ذلك قليلاً، عندما قررنا إنشاء منبر لإعانات البطالة في الجزائر في أوائل فبراير براتب 13000 الجزائر، يتم منح الفرصة لمن يتم قبولهم.

كيفية التسجيل في منحة البطالة

يمكنك تجديد التسجيل في منحة البطالة وكذلك التسجيل في إعانات البطالة المقدمة بأمر من رئيس الجزائر، عبد الرحمن تبون، الذي أعلن عن إطلاق منصة إعانات البطالة لعام 2022، ويرجى التحقق مما إذا كانت هذه الحالة تستحق المساعدة، يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة المنح الدراسية للبطالة.

انقر فوق إعانات البطالة في الجزائر 2022.

اكتب جميع البيانات والمعلومات التي تحتاجها وتأكد من صحتها.

قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة.

انقر فوق تسجيل.

ثم انقر فوق إرسال.

رابط التسجيل في منحة البطالة 2022

يمكنك التسجيل للحصول على إعانات البطالة الجزائرية عن طريق تسجيل الدخول إلى وكالة التوظيف الوطنية بعد ذلك، قم بكتابة جميع البيانات اللازمة وإرفاق المستندات اللازمة وإرسالها للنظر فيها، وستتم مراجعة البيانات في غضون 30 يومًا، وفقًا للوكالة الحكومية، ويمكن التقديم على هذا المنصة minha anem dz.

إعانات البطالة الجزائرية

تم إنفاق 13000 دينار جزائري (82 يورو) وتقرر إنفاقها في مارس على الشباب العاطلين في الجزائر كحافز حكومي للقضاء على البطالة ومساعدتهم على توليد دخل مادي خاص بهم، وتم توفير إعانات البطالة، وقالت الوزارة إن الدعم سينتهي إذا تمكن الشاب من كسب دخل من خلال إحدى وكالات الدولة التي تتعامل مع توظيف العاطلين أو وفرت له وظيفة وبما أن الدولة تهدف إلى توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وإفادة جميع العاملين في الدولة لتقليل معدل البطالة الداخلية وتحسين مستوى معيشتهم، فيمكنهم الحصول عليها بعد ذلك.

الوكالة الوطنية تحذر من روابط خارجية

حثت وزارة التربية والتعليم جميع الشباب الذين يبحثون عن وظائف لأول مرة على توخي الحذر والحذر. لأن هناك العديد من الحسابات المزيفة والمزيفة التي تدعي أنها تابعة للوكالة. يتم تقديم فرص العمل للمواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من إعانات البطالة في عام 2022، إلا أن الوكالة أكدت أن لديه حسابًا رسميًا واحدًا فقط وليس مكلفًا بالتحدث نيابة عنه أو عرض فرص عمل في أي مكان، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية.

الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2022

يشار إلى أن ما يقرب من 1،180،000 من الباحثين عن عمل لأول مرة مسجلين من خلال موقع منح البطالة، وتمت مقابلة 22٪ من هذه الفئات في ورش العمل المحلية لوكالة التوظيف الوطنية بالإضافة إلى ذلك، تم رفض حوالي 9٪ من المتقدمين للوظيفة لأول مرة على الرغم من استيفائهم للمعايير.

لقد وصلت الآن إلى نهاية مقال مخصص لموضوع التسجيل الإلكتروني للحصول على إعانات البطالة في عام 2022 هذا موضوع يبحث عنه الكثير من الجزائريين وهذا من خلال موقع تسجيل إعانات البطالة الذي لا يزال متاحًا جميعهم يتقدمون للحصول على إعانات البطالة لعام 2022، وسيتم دفع راتب 13000 دينار جزائري إلى حسابك البريدي ويستهدف جميع المستفيدين كل شهر ويقدم أيضًا وظائف وكالة تتناسب مع تكوينهم ومؤهلاتهم.