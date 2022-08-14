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عمر شويل - جدة Tawjihi رابط استخراج نتائج توجيهي الأردن بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لنتائج الطلاب الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 بالإعلان في مؤتمر صحفي عن موعد وساعة استخراج النتائج ونسب النجاح بعد أن يقوم السيد وزير التربية والتعليم بالإعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح والرفع، ويقوم السيد الوزير بإعلان أسماء الأوائل وتفعيل الاستخراج من الرابط الرسمي لنتائج الثانوية بالوزارة.

موعد نتائج توجيهي 2022

جاء على الصفحة المقررة لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية أو التوجيهي:

تُعلن وزارة التربية والتعليم غداً الأحد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، بحسب ما أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، محمد كنانة، وأضاف كنانة ، أن اجتماعا سيعقد الأحد، مع وزير التربية والتعليم وجيه عويس لبحث ترتيبات إعلان النتائج، وقال كنانة، في تصريحات سابقة إنّ “الموعد التقريبي لنتائج الثانوية العامة في 20 آب/ أغسطس” الحالي.

[Tawjihi] رابط نتائج توجيهي بالاسم 2022 موعد الثانوية الأردنية 2022 الدورة الصيفية

وقد أنهى طلاب توجيهي الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 للقسمين العلمي والأدبي منذ أيام قليلة وكانت أعمال التصحيح تقوم على قدم وساق، وقام السيد محمد كنانة بالأمس بالإعلان عن صفحة الوزارة الاجتماع الأحد للإعلان عن أسماء أوائل الطلاب وتفعيل الاستخراج للنتائج عبر لرابط الرسمين بعد أن كان يتم الإعلان عنها في مطلع الأسبوع المقبل.

إعلان أسماء الأوائل بالتوجيهي الأردني (علمي – أدبي)

يقوم السيد محمد كنانة وزير التربية والتعليم بالإعلان عن الانتهاء من نتائج الطلاب بعد أن يتم عمل الاجتماع مع رؤساء مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات المملكة الأردنية، في محافظة عجلون – محافظة معان- محافظة ماديا – ومحافظة الكرك وجرش وغيرها، كما يتم تنزيل نتيجة الثانوية بنسب النجاح في القسمين العلمي والأدبي.

هل ظهرت نتاج توجيهي (الأحد 14 أغسطس 2022)

ينتظر جميع الطلاب بالقسمين العلمي والأدبي الإعلان عن نتائج الطلاب اليوم، وبالرغم من الإعلان من قبل أن موعد النزول في العشرين من أغسطس إلا أن وزير التربية والتعليم خرج علينا بالأمس بأخبار الانتهاء من نتائج الطلاب.

خطوات استخراج نتائج الدورة الصيفية من توجيهي الأردن Tawjihi