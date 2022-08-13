نموذج رسالة طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد جاهز للطباعة

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عمر شويل - جدة نقدم لكم متابعي موقعنا الاخباري طريقة كتابة نموذج رسالة طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد، والتي يبحث عنها الملايين من المواطنين والمقيمين بدولة الأمارات العربية المتحدة لإرسالها إلى سمو ولي عهد دبي، حيث يمكن للجميع استخدام نموذج رسالة طلب مساعدة مالية من الديوان الامارات من اجل تقديم طلب للحصول علي مساعدة مالية من ديوان ولي العهد بكل سهولة بعد الاطلاع علي الخطاب والوثائق عن طريق ارسال الاوراق علي عنوان مكتب ديوان تقديم طلبات الشيخ محمد بن زايد، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية كتابة خطاب مساعدة لإرسالها إلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بكل سهولة ويسر، فنتمنى منكم قراءة السطور القادمة للتعرف علي الصيغة الصحيحة.

نموذج رسالة طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري طريقة كتابة نموذج طلب مساعدة مالية إلى ديوان ولي العهد أبوظبي للمساعدات المالية بالتفصيل وذالك حتي يتمكن الجميع من كتابة نموذج رسالة مديونية لديوان ولي العهد بكل سهولة عن طريق اقتباس الخطاب كما هو موضح لكم أدناه.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وركاته، تحية طيبة و بعد ، ، ، عزيزي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أل نهيان حفظك الله و رعاك و عافاك دائماً و أبداً بدايةً أرغب في التقدم لسموكم بأطيب الأماني بدوام الصحة والعافية دائماً وأبداً، والسداد دوماً لما تعملون عليه مِن خير لهذا الوطن والشعب الاماراتي والأمة العربية… و دمتم دائماً ذخراً لنا جاهدين للخير مما تفعلونه. أرغب أنا (هنا تقوم بكتابة اسمك بالكامل) في التقدم بطلبي هذا راجياً مِن الله عز و جل و مِن سموكم الكريم مساعدتي فأنا موظف في بلدية أبو ظبي وراتبي الشهري (هنا يتم كتابة الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب)، كما أنني متزوج و عندي أبناء ولكلاً منهم علي حق ، وأسكن في (هنا يتم كتابة عنوان الشخص المتقدم الطلب)، وقد حصلت على هذا السكن منذ سنوات، وما إن حصلت عليه قمت بالاقتراض مِن البنك ومِن جهات شخصية، ولكي أتمكن مِن عمل ديكور و صيانة و أثاث للمنزل لتوفير الحياة الكريمة لأسرتي، وقد بلغ المبلغ الذي اقترضته (هنا يتم ذكر المبلغ الذي تم اقتراضه مِن البنك). ويتم وبشكل شهري استقطاع ( أما هنا فيتم كتابة المبلغ الذي يتم اقتطاعه مِن المرتب بشكل شهري ، ناهيك سيدي عن المصاريف الدراسية التي ملزوم أنا بدفعها لأبنائي وفلذات كبدي حيث لدي ( و هنا يتم كتابة عدد الأبناء لدى الشخص المتقدم بالطلب) جميعهم ملتحقون بالمدرسة و ما يتبقى للعائلة بعد اقتطاع القسط و دفع مصاريف مدارسهم لا يكفي لتوفير مستلزمات الحياة ناهيك عن غلاء المعيشة التي نمر به حالياً. ولهذا و نظراً لظروفي السابق ذكرها أعلى فإنني أرجو مِن الله عز و جل مِن سموكم الكريم مساعدتي و مد يد العون لي و النظر في طلبي بعين الاعتبار و الشفقة حيث لم يسبق لي و أن حصلت على مساعدة، وارجوا من الله عز وجل بان تتقبلوا طلبي، أدام الله عزك وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري. الاسم بالكامل / ………. . رقم الهاتف / ………. . رقم بطاقة الأحوال المدنية / ………. . عنوان السكن الخاص بك / ………. .

بعد أتمام كتابة معروض طلب مساعدة مالية جاهز للطباعة يلزم علي الشخص مقدم الطلب تجهيز كافة الأوراق التي تثبت صحة ما ذكرته في نموذج رسالة مديونية لديوان ولي العهد أبوظبي من ثم تقوم بإرساله إلي أيميل ديوان ولي العهد أبوظبي بر البريد الرسمي التابع للديوان بدولة الإمارات أو العنوان الوطني لمكتب ديوان ولي عهد أبوظبي التالي F936+394 – المَنهَل – أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق الاتصال الخاصة بمكتب الشيخ محمد بن زايد الخاص أو الديوان الاماراتي علي رقم الهاتف التالي +971 2 668 6666، حيث تبدأ ساعات دوام العمل بداية من الساعة الثامنة صباحا.