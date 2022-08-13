من هو الدكتور محمد ايمن عاشور ويكيبيديا.. السيرة الذاتية لنائب وزير التعليم العالي الجديد

من هو محمد ايمن عاشور ويكيبيديا، سؤال يطرحه العديد من الاشخاص حاليا بعد أن تم تعيين الدكتور محمد ايمن عاشور لمنصب الوزارة الجديد وعن دور الدكتور محمد ايمن عاشور في الحياة الادارية والتعليمية في مصر فهو واحد من الشخصيات التي لها دور في الحياة الادارية والعملية في مصر، وقد تولى العديد من المناصب المهمة والفعالة في خلال مسيرته في البلاد، وقد تم الإعلان اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس عن توليه منصب وزير التعليم العالي في الحكومة المصرية خلفا للدكتور خالد عبد الغفار وذلك في الحكومة الحالية التي يترأسها حاليا الدكتور مصطفى مدبولي.

محمد ايمن عاشور ويكيبيديا السيرة الذاتية

من هو محمد ايمن عاشور ويكيبيديا وما هي سيرته الذاتية وما هي البطاقة التعريفية له، هو وزير التعليم العالي الجديد في مصر وهو من القامات العلمية المعروفة في مصر وله سمعة طيبة وسيرة ناجحة ونستعرض واياكم السيرة الذاتية الخاصة به بشكل مفصل على النحو التالي :