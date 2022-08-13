من هو الدكتور محمد ايمن عاشور ويكيبيديا.. السيرة الذاتية لنائب وزير التعليم العالي الجديد

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عمر شويل - جدة الدكتور محمد أيمن عاشور هو سياسي مصري معاصر وهو يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية وذلك منذ أغسطس 2022 خلفاً للوزير السابق خالد عبد الغفار، وقد كان الدكتور محمد ايمن عاشور قد شغل في وقت سابق منصب وكيل كلية الهندسة في جامعة عين شمس، ثم تم تعينه عميدًا لها وذلك بقرار من رئيس الجمهورية عام 2014. وكان الدكتور محمد ايمن عاشور حاصل على الدكتوراه في الهندسة عام 1993، وقد حصل عليها من روسيا وتحديداً من من معهد العمارة في موسكو بروسيا، وكان قد حصل قبلها على الماجستير عام 1986 من كلية الهندسة جامعة عين شمس في مصر.
من هو محمد ايمن عاشور ويكيبيديا
من هو محمد ايمن عاشور ويكيبيديا، سؤال يطرحه العديد من الاشخاص حاليا بعد أن تم تعيين الدكتور محمد ايمن عاشور لمنصب الوزارة الجديد وعن دور الدكتور محمد ايمن عاشور في الحياة الادارية والتعليمية في مصر فهو واحد من الشخصيات التي لها دور في الحياة الادارية والعملية في مصر، وقد تولى العديد من المناصب المهمة والفعالة في خلال مسيرته في البلاد، وقد تم الإعلان اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس عن توليه منصب وزير التعليم العالي في الحكومة المصرية خلفا للدكتور خالد عبد الغفار وذلك في الحكومة الحالية التي يترأسها حاليا الدكتور مصطفى مدبولي.
محمد ايمن عاشور ويكيبيديا السيرة الذاتية
من هو محمد ايمن عاشور ويكيبيديا وما هي سيرته الذاتية وما هي البطاقة التعريفية له، هو وزير التعليم العالي الجديد في مصر وهو من القامات العلمية المعروفة في مصر وله سمعة طيبة وسيرة ناجحة ونستعرض واياكم السيرة الذاتية الخاصة به بشكل مفصل على النحو التالي :
- الاسم : محمد ايمن عاشور.
- يحمل الجنسية المصرية.
- يقيم في مدينة القاهرة حاليا.
- ولد في عام 1964 ميلادي.
- يبلغ من العمر في الوقت الحالي 58 عاما.
- تولى العديد من المناصب في البلاد.
- تم تعيينه اليوم وزيرا للتعليم العالي في مصر.
- حصل على الدكتوراه من روسيا.
- تخصص في علم الهندسة وتخرج من جامعة عين شمس في القاهرة.
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