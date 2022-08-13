نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 جميع المحافظات عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الفني

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عمر شويل - جدة يواصل الآلاف من الطلاب في الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات في البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني، والتي بدأت المحافظات في إعلانها فور الإنتهاء من أداء امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي الحالي خلال الأيام الماضية وإعتماد النتائج رسميًا من المحافظين عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

بدأت مديريات التربية والتعليم الفني في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، في إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 للشهادة الإعدادية بشكل مركزي فور اعتمادها من المحافظين عقب الانتهاء الرسمي من أعمال التصحيح في الكنترولات ومراجعة الدرجات، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 وتحميل النتيجة علي موقع وزارة التربية والتعليم وأيضا إعلانها في المدارس حتى يتمكن الطلاب من الإستعلام عن نتائجهم في الدور الثاني بكل سهولة ويسر.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

في ظل عمليات البحث المستمرة من الطلاب في مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية عن رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

رابعًا: ثم تحديد المحافظة المقيم فيها الطالب بالصف الثالث الإعدادي.

خامسًا: ثم النقر على كلمة عرض النتيجة.

سادسًا: ثم الانتظار ثواني حتى تظهر النتائج أمامك.

نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الدور الثاني

اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 70 %، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 86.2%.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس في المدارس، فور اعتمادها رسميًا من المحافظين على مستوى الجمهورية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة والتقديم في مرحلة التعليم الثانوي الفني والعام والتجاري والفندقي والزراعي ضمن المرحلة الثانية للقبول في العام الدراسي الجديد، ونتابع معكم لحظة بلحظة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات 2022 الدور الثاني.