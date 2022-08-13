نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawjihi .jo” رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن والموعد الرسمي عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن، حيث تزايدت نسبة البحث من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة للتعرف على على الموعد المقرر لإعلان نتائج التوجيهي، أيضا مع اقتراب إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية عن ظهور النتائج سارع طلاب التوجيهي بجميع فروعه العلمي والأدبي والشرعي للبحث عن الرابط المخصص للحصول على النتائج، حيث أتاحت الوزارة أمام جميع الطلبة إمكانية استخراج نتائج الثانوية العامة بشكل إلكتروني، وذلك لتوفير الوقت والجهد على الطلاب بدلا من الذهاب للمدارس، ويمكن معرفة النتيجة من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الاطلاع على النتائج بالخطوات.

رابط نتائج التوجيهي 2022 في الأردن برقم الجلوس

قالت مصادر في الوزارة أن أعمال تصحيح ورصد أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة لا تزال مستمر وتجري على عقدم وساق، وذلك من أجل سرعة الإعلان عن ظهور النتائج، ويمكن للطلاب بعد أن تعتمد وزارة التربية والتعليم في الأردن النتائج، الدخول إلى رابط نتائج التوجيهي 2022 برقم الجلوس والتعرف على النتيجة، حيث تتوفر النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة “www tawjihi .jo”، وأضافت مصادر ومسؤولين في الوزارة أن الاختبارات قد جرت دون تسجيل أي مشاكل، حيث راعت الامتحانات كافة مستويات الطلاب، وتعمل لجان الكنترول على تصحيح أوراق الامتحانات بكل دقة وشفافية حتى يأخذ كل طالب حقه.

طريقة الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022

تسود حالة من الترقب والتوتر وسط طلاب وطالبات التوجيهي الذي أدوا الامتحانات النهائية للثانوية العامة بكافة فروعها الأدبي والعلمي، حيث ينتظر عدد كبير من الطلاب الموعد الرسمي الذي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية عن ظهور نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2021-2022، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج يوم غد الاحد أو خلال الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، وتساءل العديد من الطلبة حول طريقة الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 حال الإعلان عنها رسميا، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها من قبل الوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة.