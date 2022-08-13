نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات تنسيق كلية التمريض لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية جميع الجامعات الحكومية وكافة المحافظات 2022 – 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن مدارس التمريض تتميز بتقديم فرص عمل بعد تخرج الطلاب ، سواء محليًا أو دوليًا ، فقد أصبح التنسيق مع كلية التمريض 2022 حلم شريحة كبيرة من طلاب العلوم بالمدارس الثانوية وأولياء أمورهم ومع ذلك ، فقد أثيرت العديد من المخاوف بشأن توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 من خلال محرك “جوجل” العالمي.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022

معلومات حول كيفية تنسيق كلية التمريض في عام 2022 ، وعدد الكليات المفتوحة لطلاب المدارس الثانوية ، وقسم العلوم أو طلاب الدبلوم الفني ، وتنسيق كليات التمريض العام الماضي.

كليات التمريض 2022

تعد كلية التمريض من الكليات التي تطلب من الطلاب إجراء اختبار القدرات للالتحاق بها ، وأمام الطلاب الآن يومان للتسجيل على موقع التنسيق لإجراء اختبارات الكفاءة قبل إغلاق الموقع يوم الخميس وذلك قبل معرفة خصوصيات تنسيق كليات التمريض 2022 ومقارنتها بالعام الماضي التسجيل في كلية التمريض.

الحصول على شهادة الثانوية العامة في شعبة علمية ، أو شهادة مماثلة ، وفق الحد الأدنى من متطلبات القبول لهذا العام.

باستثناء أولئك الذين حصلوا على شهادة معادلة أجنبية ، فإن المؤهل حديث ونسبة النجاح في اللغة الأجنبية الأولى لا تقل عن 75٪.

قبول الطلاب الحاصلين على دبلومات مؤسسة التمريض الفنية طالما كانت الدرجة حالية – ثلاث سنوات من تاريخ التخرج – وحصلوا على الحد الأدنى.

يتم قبول حاملي دبلوم التمريض بشرط أن يكونوا حاصلين على درجة علمية حديثة بعد الانتهاء من اختبار المعادلة ، يتم قبول طلاب السنة الأولى بما لا يزيد عن 5٪ من إجمالي عدد المتقدمين.

يُقبل طلاب السنة الأولى الحاصلين على مؤهل عالٍ من بكالوريوس أو بكالوريوس من كلية أو معهد آخر ، بشرط أن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة من القسم العلمي قبل التخرج بما لا يزيد عن ثلاث سنوات.

تنسيق كليات التمريض 2022.. الحدود الدنيا للعام الماضي

الكلية / المعهد تنسيق كليات التمريض 2021 تمريض القاهرة 284 نسبة 69.26% تمريض عين شمس 268 نسبة 65.36% تمريض حلوان 256 نسبة 62.43% تمريض الإسكندرية 272 نسبة 66.34% تمريض المنصورة 339 نسبة 82.68% تمريض طنطا 338 نسبة 82.43% تمريض بورسعيد 336 نسبة 81.95% تمريض دمياط 330 نسبة 80.48% تمريض الزقازيق 324 نسبة 79.02% تمريض دمنهور 324 نسبة 79.02% تمريض المنوفية بشبين الكوم 323 نسبة 78.78% المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين 320 نسبة 78.04% المعهد الفني للتمريض للجونة 309 نسبة 75.36% تمريض المنيا 309 نسبة 75.36% تمريض أسيوط 308 نسبة 75.12% تمريض جنوب الوادي 308 نسبة 75.12% تمريض سوهاج 302 نسبة 73.65% تمريض بنها 300 نسبة 73.17% تمريض كفر الشيخ 285 نسبة 69.51% تمريض أسوان 282 نسبة 68.78% تمريض مطروح 282 نسبة 68.78% تمريض بني سويف 266 نسبة 64.87% المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل 260 نسبة 63.41% تمريض الفيوم 257 نسبة 62.68% كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261 نسبة 63.65%

وبخصوص مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022 قالت وزارة التعليم العالي انه تم قبول شعبة كليات التمريض والمعاهد التابعة لها كرغبة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية وما يعادلها شهادات عربية وعالمية ، وقمنا بمتابعتها لحظة بلحظة لمعرفة تنسيق كلية التمريض 2022 حالما يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة التنسيق.