العالم اليوم - في "لحظة غضب" بعد خلاف عائلي.. مقتل 12 شخصا في الجبل الأسود

انتم الان تتابعون خبر في "لحظة غضب" بعد خلاف عائلي.. مقتل 12 شخصا في الجبل الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 04:18 صباحاً - لقي 12 شخصا حتفهم، من بينهم طفلان ومسلح، كما أصيب 6 آخرون، في إطلاق نار عشوائي في جمهورية الجبل الأسود، الجمعة، حسبما قالت ممثلة للادعاء لمحطة فييستي التلفزيونية، بعد تحقيق أولي في مسرح الجريمة.

وقال مدير شرطة الجبل الأسود زوران برديانين إن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما يحمل بندقية صيد، قتل شقيقين أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات والآخر 11 عاما، وأصاب والدتهما التي لفظت أنفاسها الأخيرة فيما بعد في مستشفى.

وقال برديانين: "كانت الأسرة تقيم في منزل مُطلق النار كمستأجرين". وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار لم يعرف بعد، بينما وصف التلفزيون الرسمي الحادثة بأنها "خلاف عائلي".

وخرج مُطلق النار بعد ذلك من منزله وقتل 7 أشخاص آخرين. وقال برديانين إن شرطيا أصيب في تبادل إطلاق النار.

وقالت ممثلة الإدعاء أندريانا ناستيتش لتلفزيون فييستي: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا تسع جثث بينهم طفلان، وتوفي اثنان آخران وهما في طريقهما إلى المستشفى".

وأضافت: "لا يسعني إلا أن أقول إن مطلق النار لقي حتفه على يد مواطن (مدني)". وكانت وسائل الاعلام قد قالت في وقت سابق إن الشرطة قتلت مُطلق النار.