الهند تؤكد ضرورة تقديم الإرهابيين للعدالة

وقال المتحدث باسم الوزارة فى تصريح صحفى، اليوم، إنه فيما يتعلق بالمعركة الجماعية ضد الإرهاب، فإنه من المؤسف أن المجتمع الدولى لم يتمكن حتى الآن من التحدث بصوت واحد بشأن الإرهاب.
وأضاف: "يتعين ألا تكون هناك معايير مزدوجة فى التعامل مع الإرهابيين، وليس هناك مبرر لذلك، ومن جانبنا فإن الهند ستواصل الالتزام بموقفها هو ضرورة تقديم الإرهابيين إلى العدالة استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1267 بشأن نظام العقوبات".
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد أجرى نقاشا يوم الثلاثاء الماضى بشأن التهديدات التى يتعرض لها كل من السلام والأمن الدوليين من جراء الممارسات الإرهابية.
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