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عمر شويل - جدة مدة صلاحية تصريح الإقامة في المملكة العربية السعودية، يرغب العديد من المواطنين السعوديين في معرفة صلاحية الاقامة بالسعودية، وهذا ما سوف نتناوله معكم بالتفصيل، فابقوا معنا.

مدة صلاحية تصريح الإقامة في المملكة العربية السعودية

style=”font-size: 18px; font-weight: normal; text-align: justify;”>وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من القواعد التي يجب على جميع الوافدين اتباعها، وهم أفراد طوال مدة إقامتهم، كما أن تصاريح الإقامة للعمال والأجانب للعمل من المملكة العربية السعودية قابلة للتجديد./

style=”font-size: 18px; font-weight: normal; text-align: justify;”>يتم إصدار الرخصة السنوية سنويًا عند دفع رسوم الترخيص للمهاجر الأجنبي الذي يرغب في العمل في المملكة العربية السعودية مع زوجته وأطفاله الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا . style=”font-size: 18px; font-weight: normal; text-align: justify;”>ولديه تصريح عمل لفترة محدد من سنة إلى ثلاث سنوات على أن يسدد الرسوم ويجدد الترخيص في الوقت المحدد.<



يمكننا القول أنك بحاجة للذهاب إلى موقع وزارة الداخلية على الويب، وإدخال التفاصيل الخاصة بك، ثم تقديم معلومات حول الكفيل الخاص بك وحالته المهنية، يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، ادخل إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

حدد بوابة المقيمين من بوابة التأشيرة الإلكترونية.

بعد أن تقرر زيارة العائلة، ستحتاج إلى إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

تظهر صفحة بها تفاصيل مثل اسم الكفيل ورقم هوية الكفيل.

يمكنك الآن اختيار نوع المعاملة والأوامر التي ترغب في تلقيها.

تحتاج إلى إدخال رقم الإقامة الخاص بك لفتح التطبيق.

ستحتاج أيضًا إلى إدخال رقم طلبك.

يجب النقر فوق “طلب” لإكمال العملية.

تعرف على هوية المقيمين في المملكة العربية السعودية

تعتبر هوية ومعلومات المقيمين من أهم اهتمامات جميع الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية وغيرهم من الرعايا الأجانب،ويمكن العثور على كل هذه المعلومات باتباع الخطوات التالية: