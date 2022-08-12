سفيرة ألمانيا لدى أوكرانيا: برلين ستواصل تزويد كييف بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت السفيرة الألمانية، فى مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة: "أعتقد أن بلدى كان وسيظل الشريك الأكثر موثوقية لأوكرانيا، لقد ساعدنا فى جميع القطاعات منذ عام 2014 باستثناء الأسلحة، لكننا نفعل ذلك الآن. قبل المقابلة، نظرت فى قائمة الأسلحة التى قمنا بتسليمها والتى لم نسلمها بعد- إنه أمر مثير للإعجاب فى الواقع، إذا كنتم تتذكرون فحتى 24 فبراير، كنا نقول إننا لن نفعل ذلك من حيث المبدأ".

وأضافت أنها تتفهم إحباط الأوكرانيين من وتيرة تسليم الأسلحة الألمانية وتواصلهم، وقالت "يحبطنى أيضا فى بعض الأحيان، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فنحن اليوم، مثل البلدان الأخرى، نوفر أيضا أسلحة حديثة تساعد أوكرانيا.. هذا نجاح ضئيل بالفعل ويجب أن نواصل العمل عليه".

وفيما يتعلق بانخفاض الدعم الشعبى الألمانى لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وهو ما سجلته استطلاعات الرأى الأخيرة، أوصت السفيرة الألمانية بعدم التركيز كثيرا على ذلك الأمر.

وأوضحت "أنهم يعكسون المشاعر العامة فى يوم من الأيام، وفى اليوم التالى قد يتغيرون. الحقيقة هى أن الحكومة الألمانية ستستمر فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، نحن نبحث فى الأمر بفاعلية ونناقش مع شركائنا الأوكرانيين احتياجاتهم من الأسلحة".