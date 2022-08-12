نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq والتعليم العراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول، يترقب الكثير من الطلاب حول معرفة نتائج تلك الاعتراضات، حيث انتهيت الوزراء التربية والتعليم العراقية من اعلان نتائج الاختبارات الدور الأول ويتواصل الطلاب بامكانية الوصول الى نتائج التظلمات التي سيتم اصدارها وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تكون في خلال الاسبوع الثاني من شهر اغسطس اعلان نتائج الاعتراض الصف الثالث المتوسط، ونوافيكم من خلال موقعنا ثقفني كيفية الحصول على نتئج الاعتراضات الكترونياَ من وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

أكملت وزارة التربية والتعليم العراقية عملية استقبال الطلبات من المرشحين الراغبين في الطعن في نتائج الجولة الأولى، وذلك لبيان التوجهات التربوية العراقية المختلفة التي تعمل الإدارات التربوية العراقية جاهدة لتقديم نتائج الاعتراضات قبل بدء الجولة الثانية من الامتحانات وستعلن نتائج طلبات المعارضة للدورة الأولى من الصف الثالث المتوسط هذا الأسبوع على مستوى كل محافظة عراقية، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت تلقي الوزارة عددًا كبيرًا من طلبات الاعتراض، بشرط أن تبدأ وزارة التربية والتعليم النظر فيها في الساعات التالية، ستنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية بسرعة من مراجعة طلبات المرشحين لهذه الاعتراضات من أجل إعلان النتائج قبل بدء الجولة الثانية من الامتحانات، من خلال الفقرة التالية مع شرح الحصول على هذه النتائج

رابط الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

يمكنكم الاستعلام بكل سهولة ويسر الكترونيا الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط من خلال الخطوات الأتية:

البداية الدخول إل الموقع الالكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد ذلك الدخول على ايقونة الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

ثم اختيار الدور الأول في المكانه المخصص لذلك

الضغط على ايقونة وتسجيل رقم الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

ثم القيام بتسجيل المحافظة التابعة للطالب في الايقونة المخصصة لذلك

ثم النقر على ايقونة عرض النتائج حتى تكون أمامكم على الفور النتائج

علما أن وزارة التربية والتعليم في العراق لا تزال تعمل على استكمال فحص الاعتراضات حيث أن إحدى محافظات ما بعد كركوك لم تعلن عن نتائجها بعد. قبل بدء الجولة الثانية من الامتحانات تأكد من اعلانك لجميع المحافظات.

مازال البحث مستمر حول معرفة نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط بالعراق وجميع المحافظات العراقية من خلال الموقع الالكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يترقب الكثير من الطلاب والطالبات لمعرفة والاطمئنان عن النتائج، وذلك لم ينتهي اجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتي الأن وسوف يتم الانتهاء قريبا في الساعات المقبلة في محافظة النجف الاشرف والرصافة الثانية ومحافظة ميسان منذ لحظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق

نتائج الاعتراضات حتى هذه اللحظة والتي من أجلها تتزايد عمليات بحث Google لمعرفة المزيد حول موضوعها عبر الإنترنت، حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى موقع الويب الخاص بوزارة التعليم العراقية والبدء في إجراء بحث عبر الإنترنت حول هذه النتائج بعد أن يعلن المسؤول ذلك صادقت كل محافظة من محافظات العراق على النتائج بالوسائل الإلكترونية