نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 للقبول فى جميع كليات القمة على موقع التسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى والذي يشغل بحث 117 الف طالب من المقرر على ان يكون لهم احقية التسجيل على تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولى، حيث قد اعلن وزير التعليم العالي حد أدنى تنسيق المرحلة الأولي بشكل مؤخرا مع الكشف على ان إمكانية التسجيل على هذا التنسيق سيكون بشكل وبصورة الكترونية من المنزل على شكل نستعرضه ونوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022-

أوضح معالي وزير التعليم العالي على ان تنسيق الجامعات المرحلة الاولى مفتوح الان حيث افتتح مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية امكانية التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى وذلك من خلال تسجيل رغبات الانضمام إلى الجامعات المصرية عبر موقع التنسيق الرسمي، على ان يتم التأكيد على ان يكون امكانية التسجيل على تلك المرحلة ممتد حتي يوم الاثنين المقبل الموافق 15/8/2022، على ان يستعد مكتب التنسيق فى تلك المرحلة على استقبال نحو 117 ألف طالب وطالبة، حيث من المخطط على ان يتم استقبال نحو 80 ألف طالب فى شعبة ادبي بحد ادني %64.51، بينما من المقرر على ان يتم استقبال نحو 15220 الف طالب فى شعبة هندسة بحد ادني 83% نحو 22 ألف طالب فى شعبة علمي علوم بحد ادني 89%، على ان ننقل الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولي

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولي