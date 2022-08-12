Iraq result موقع الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 في جميع المحافظات بالعراق 

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عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن اقتراب موعد اعلان نتيجة الاعتراضات الخاصة بالصف الثالث المتوسط، وذلك بعدما تلقت وزارة التربية والتعليم الكثير من طلبات تسجيل الاعتراضات على نتائج امتحانات الدور الأول، وهي الامتحانات التي اداها الطلاب بجميع المحافظات بجميع المدارس بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، حيث يترقب عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور التعرف على النتائج المقرر ان يتم إعلانها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ومن خلال هذه الصبور نستعرض كل ما يتعلق بالإعلان عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن فتح باب استقبال اعتراضات طلاب الصف الثالث المتوسط على نتائج امتحانات الدور الأول خلال الأيام الأخيرة، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي اكدت عليها الوزارة، حيث تقدم الطلاب باعتراضات على المواد الدراسية المختلفة وذلك بواقع سداد مبلغ يصل الى 3000 دينار عراقي نظير تقديم اعتراضات، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية اعمال إعادة تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب مقدمين الاعتراضات، وذلك لكي يتم التأكد من صحة النتائج الخاصة بالطلاب واعتمادها بالفعل، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية انه من المقرر ان يتم اعلان نتيجة الاعتراضات خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تعلن مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ليتم استخراج النتيجة بالرقم الامتحاني مباشرة.

موقع الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022

يمكن ان يتم الاستعلام بسهولة الكترونيا عن نتيجة اعتراضات الطلاب على امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.