نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “طالع حالا” نتائج المقبولين في الوظائف التعليمية 1444 | رابط نظام مسار جدارة لاستخراج نتائج قبول الوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد عمليات البحث من قبل الالاف من متقدمي لوظائف التعليمية عبر جدارة 1444، وذلك غقب ما قامت وزارة التعليم السعودية صباخ اليوم الخميس 11 اغسطس من أعلان نتائج المقبولين في الوظائف التعليمية جدارة ونشر اسماء المرشحين لها، ومن هذا الصدد نتطلع مع كل زوارنا الكرام كيفية الاستعلام عن نتائج الوظايف التعليمية جدارة بالتفصيل عبر موقعنا ثقفني.

نتائج الوظائف التعليمية 1444

يسعي الكثيرين للحصول على الوظائف التعليمية المتاحة على جدارة وقد كانت اشتراطات القبول والتسجيل على الوظائف التعليمية تتمثل فيما يلي:

اشتراطات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444

فيذكر أنه قد وضعت من جهتها وزارة التعليم بعض من لاشتراطات لتمكن المتقديم من الالتحاق في الوظايف التعليمية العديد من الشروط من اجل الالتحاق بالوظائف التعليمية وقد كانت ابشروط المدرجة على النح التالي:

يتعين على المتقدم أن يكون سعود الجنسية.

يتعين على المتقدم أن يمتلك حساب عبر منصة جدارة.

يتعين الموافقة على البيانات والوظيفة المتقدم عليهم.

خطوات استخراج نتائج قبول الوظائف التعليمة عبرجظارة 1444

سهلت وزارة التعليم السعودية على جميع المتقدم لوظايف التعليمية جظارة بالاستعلام عناسماء المرشين للوظائف من خلال بعض من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي.

اولا على المتقدم الذهاب على رابط موقع مسار جدار الرسمي ادناه https://eservices.masar.sa/Jadara3.

ينبغي في الصفحة الظاهر امامك تعبئة الخانات الفارغة والتي يتطب منك بيانات المتقدم.

بعد اتمام تعبئة البيانات المطلوبة بصور صحيخحة قم بالنقر فوق زر التسجيل.

في الصفحة الرئيسية قم بتحديد خيار الاستعلام عن نتائج المقبولين في وظائف التعليمية.

سيتم فتح امامك صفحة مصغرة تحتوي على كافة اسماء المقبولين

كيفية التواصل مع نظام جدارة

في حالة المتقدم يرغب في التواصل مع خدمة الدعم الفني للادارة المركزية يمكن الاتصال على الأقام التالية «00966112006666» أو«19911».

وإلى هنا نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بشأن اعلان نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة جدارة.