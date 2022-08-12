رابط جدارة نتائج الترشيح masar Jadara3 مسار الوظائف التعليمية 1444

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عمر شويل - جدة نوفر رابط جدارة نتائج الترشيح masar Jadara3 للإطلاع على أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية 1444، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم عام عن إطلاق نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف وزارة التعليم للعام الدراسي القادم 1444هـ، وقد وجهت الوزارة دعوتها لاستكمال إجراءات ومسوغات وشروط شغل الوظيفة، ويعد إعلان التعليم عن إطلاق نتائج الترشيح المبدئي بمثابة تمهيداً لاختيار المرشحين النهائيين على الوظائف التعليمية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط جداره منصة مسار تسجيل الدخول للاستعلام عن نتائج القبول الأولي.

رابط جدارة نتائج الترشيح masar Jadara3

تم توجيه الدعوة من جانب وزارة التعليم عام لكافة المرشحين بشكل مبدئي لشغل وظائف وزارة التعليم البالغ عددها 11547 وظيفة تعليمية شاغرة بكافة المناطق والإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية للإطلاع على نتائج الترشيح المبدئي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز حساب نقاط المفاضلة بين المتقدمين.

وبعد إعلان نتائج ترشيح الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل 1444هـ وفقاً للائحة الموارد البشرية التنفيذية، فقد أصبح بإمكان كافة المتقدمين الإطلاع على نتائج القبول ومعرفة أسماء المرشحين على وظائف وزارة التعليم من خلال تسجيل دخول منظومة جدارة التوظيف في منصة مسار التابعة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتباع الرابط التالي:

رابط جدارة نتائج الترشيح المبدئي (eservices.masar.sa/Jadara3).

منظومة جدارة نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية

أوضحت وزارة التعليم عام رحلة المتقدمين لشغل وظائف التعليم للعام الدراسي القادم، حيث تبدأ رحلة المتقدم على الوظائف التعليمية أولاً بالاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي عبر نظام جدارة في منصة مسار بعد الإعلان عنها رسمياً من جانب وزارة التعليم بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء السعودية “واس “.

وبعد ذلك تأتي الخطوة الثانية والتي تتمثل في استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة المتاحة وفق الإجراءات المتبعة من جانب إدارات التعليم، وتتمثل المسوغات في اجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارات التعليم بمقر الوظيفة.

والمرحلة الأخيرة تأتي بعد اجتياز الاشتراطات والمسوغات، حيث يتم إشعار المتقدم بنتيجة الترشيح النهائي من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بشغل الوظيفة المرشح عليها، ويتاح الآن استعلام نتائج الترشيح بالوظائف التعليمية من خلال اتباع رابط جدارة نتائج الترشيح masar Jadara3 الرسمي المرفق.